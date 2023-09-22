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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSKİ 22 EYLÜL 2023 | İSTANBUL'DA SON DURUM NE?

Son dakika haberleri... İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri gittikçe kritikleşmeye devam ediyor. Megakentteki baraj doluluk oranları birçok vatandaşınj da takibinde... Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranları ne? İşte 22 Eylül Cuma günü İSKİ İstanbul baraj doluluk verileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 11:00
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSKİ 22 EYLÜL 2023 | İSTANBUL'DA SON DURUM NE?

İSTANBUL BARAJLARI 22 EYLÜL 2023 | Megakent İstanbul'da baraj doluluk oranları her geçen gün biraz daha düşüyor... En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 3,11 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 53,07 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. İstanbul barajlarındaki toplam doluluk oranı ise 22 Eylül Cuma itibarıyla yüzde 24,15 olarak ölçüldü.

💦22 EYLÜL 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

22 Eylül Cuma İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

🚿 Alibey Barajı: %17,19

🚿 Terkos Barajı: %11,29

🚿 Elmalı Barajı: %15,81

🚿 Darlık Barajı: %37,5

🚿 Ömerli Barajı: %53,07

🚿 Büyükçekmece Barajı: %4,51

🚿 Sazlıdere Barajı: %9,24

🚿 Istrancalar Barajı: %19

🚿 Kazandere Barajı: %5,21

🚿 Pabuçdere Barajı: %3,11

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