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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? | 2023 Eylül Merkez Bankası faiz kararı beklenti anketi ve tahminler

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Eylül ayında açıklacağı faiz kararı yatırımcı ve vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Ağustos ayında 750 baz puan artırdığı politika faizini yüzde 25'e yükselten Merkez Bankası'nın Eylül faiz kararı hakkında arama motorlarında 2023 Eylül Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte beklenti anketi, ekonomistlerin tahminleri ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 08:05
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? | 2023 Eylül Merkez Bankası faiz kararı beklenti anketi ve tahminler

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 EYLÜL | Merkez Bankası'nın Ağustos ayında politika faizini 750 baz puan artırmasının ardından Eylül ayı faiz kararı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından büyük merakla bekleniyor. İç piyasayı büyük oranda etkileyen politika faizi kararında, Eylül ayı için ekonomistlerin beklentisi, artışın devam edeceği yönünde olurken 2023 Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını, beklenti anketi ve tahminleri sizler için derledik.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı, Para Politikaları Kurulu'nun toplantısının ardından 21 Eylül Perşembe günü, saat 14.00'te açıklanacak.

2023 EYLÜL MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİ ANKETİ VE TAHMİNLER

TCMB'nin Eylül ayı Ekonomistlerin beklenti ve tahminleri henüz belli olmadı. Ağustos ayında yapılan Para Politikalı Kurulu toplantısının ardından açıklanan kararda, politika faizinin 7,5 puan artırılarak yüzde 25'e yükseltilmesine karar verildi.

Böylece faiz artışı piyasa beklentilerinin üç katı oldu. Son üç aydaki faiz artışı 16,5 puanı buldu.

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