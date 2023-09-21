💰1 DOLAR KAÇ TL? | 21 Eylül 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

21 Eylül 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Eylül Perşembe 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 27,0187 (Alış) - 27,0419 (Satış)

EURO: 28,7759 (Alış) - 28,8000 (Satış)

STERLİN: 33,2216 (Alış) - 33,3882 (Satış)

1 DOLAR = 27,04 TL

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👉21 Eylül PERŞEMBE 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.674,92

Gram altın satış: 1.675,24

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.747,00

Çeyrek altın satış: 2.796,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.512,00

Yarım altın satış: 5.593,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.989,00

Tam altın satış: 11.140,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.322,00

Cumhuriyet altını satış: 11.493,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.282,00

Ata altın satış: 11.430,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 21 Eylül Perşembe günü saat 07:02 itibarıyla alınmıştır.