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ORTAK SINAV NE ZAMAN YAPILACAK? - Ortaokul ve liselerde ortak sınavla ilgili MEB tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ortak sınav açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre 6. sınıf Türkçe ve Matematik dersleri ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu. Peki, ortak sınav ne zaman yapılacak? Ortaokul ortak sınav tarihi ne? Lise ortak sınav tarihi belli oldu mu?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 13:50 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 14:10
ORTAK SINAV NE ZAMAN YAPILACAK? - Ortaokul ve liselerde ortak sınavla ilgili MEB tarih verdi

ORTAK SINAV TARİHİ AÇIKLANDI! - Milli Eğitim Bakanlığı, yayımladığı açıklama ile 6. sınıf Türkçe ve matematik ile 9'. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için ortak sınav tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklama ardından öğrenci ve velileri sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, ortak sınav ne zaman yapılacak? Ortaokul ortak sınav tarihi ne? Lise ortak sınav tarihi belli oldu mu?

ORTAK SINAV NE ZAMAN? MEB AÇIKLADI!

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 6. sınıf Türkçe ve matematik ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için 1. dönem ortak yazılı sınav tarihleri 26-27 Aralık 2023 olarak belirlendi.

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