Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 20 Eylül 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 20 Eylül 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 20 Eylül Çarşamba 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 07:20 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 07:50
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 20 Eylül 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

20 Eylül 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 20 Eylül Çarşamba 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 27,0151 (Alış) - 27,0265 (Satış)

EURO: 28,8589 (Alış) - 28,8794 (Satış)

STERLİN: 33,3689 (Alış) - 33,5363 (Satış)

1 DOLAR = 27,02 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉20 Eylül ÇARŞAMBA 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.677,63

Gram altın satış: 1.677,91

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.764,00

Çeyrek altın satış: 2.802,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.545,00

Yarım altın satış: 5.605,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.057,00

Tam altın satış: 11.163,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.330,00

Cumhuriyet altını satış: 11.501,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.351,00

Ata altın satış: 11.454,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Eylül Çarşambagünü saat 06:55 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
TÜRKİYE ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE || Filenin Sultanları sahada! 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri Türkiye Arjantin voleybol maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi: İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti
F.Bahçe'de sakatlık derdine o yöntem de çare olamadı
G.Saray'da futbolculara dev prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2023 Eylül?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Eylül 2023?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI - "Yüzde 50..."
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TÜRKİYE ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE TÜRKİYE ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE 06:03
Lewa 'dalya' dedi Lewa 'dalya' dedi 01:00
Stefan Kuntz kritik toplantı için İstanbul'da Stefan Kuntz kritik toplantı için İstanbul'da 00:22
PSG ikinci yarıda açıldı! PSG ikinci yarıda açıldı! 00:17
Celtic kızardı, Feyenoord kazandı! Celtic kızardı, Feyenoord kazandı! 00:17
Porto Shakhtar'ı 3'ledi! Porto Shakhtar'ı 3'ledi! 00:17
Daha Eski
Mucizevi gol! Lazio'yu kalecisi kurtardı Mucizevi gol! Lazio'yu kalecisi kurtardı 00:17
M. City Kızılyıldız'ı geriden gelip yendi! M. City Kızılyıldız'ı geriden gelip yendi! 00:17
Barcelona Antwerp'i farklı devirdi! Barcelona Antwerp'i farklı devirdi! 00:17
Milan ile Newcastle yenişemedi! Milan ile Newcastle yenişemedi! 00:17
Leipzig Devler Ligi'ne galibiyetle başladı! Leipzig Devler Ligi'ne galibiyetle başladı! 00:17
PSG ikinci yarıda açıldı! PSG ikinci yarıda açıldı! 00:14