💰1 DOLAR KAÇ TL? | 20 Eylül 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

20 Eylül 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 20 Eylül Çarşamba 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 27,0151 (Alış) - 27,0265 (Satış)
EURO: 28,8589 (Alış) - 28,8794 (Satış)
STERLİN: 33,3689 (Alış) - 33,5363 (Satış)
1 DOLAR = 27,02 TL
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👉20 Eylül ÇARŞAMBA 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.677,63
Gram altın satış: 1.677,91
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.764,00
Çeyrek altın satış: 2.802,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.545,00
Yarım altın satış: 5.605,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.057,00
Tam altın satış: 11.163,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.330,00
Cumhuriyet altını satış: 11.501,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.351,00
Ata altın satış: 11.454,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Eylül Çarşambagünü saat 06:55 itibarıyla alınmıştır.