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EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI - "Yüzde 50..."

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ve memur zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, Ocak 2024'te emekli ve memura yapılacak tahmini zam oranını ve en düşük devlet memuru maaşını açıkladı. Peki, Ocak 2024'te emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memur zammıyla ilgili bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 02:20 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 02:30
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI - "Yüzde 50..."

SON DAKİKA EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Emekli ve memur maaşlarına ilişkin de konuşan Bakan Işıkhan, merak edilenleri yanıtladı.

TRT Haber'in aktardığına göre, Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024'te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır" dedi.

Emekli aylığı ilgili de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz" diye konuştu.

"HENÜZ MAAŞI BAĞLANMAYAN EYT'LİLER YIL SONUNA KADAR HAKLARINA KAVUŞACAK"

EYT kapsamında 1 milyon 899 bin kişinin emeklilik işleminin yapıldığını söyleyen Işıkhan, maaşı henüz bağlanmayan EYT'lilerin yıl sonuna kalmadan haklarına kavuşacağını belirtti.

Seçim vaatleri kapsamında da pek çok düzenlemenin peyderpey hayata geçeceğini belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"BAĞ-KUR prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. 1 milyon BAĞ-KUR'lumuzu kapsayacak. Aile Koruma Kalkanı kapsamında her ailede en az bir kişinin, gençler öncelikli olmak üzere çalışması, belirli süreyle sigorta primlerinin tamamının karşılanması sağlanacak. Ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta kapsamında prim desteği verilecek."

Bakan Işıkhan, birinci dereceye ulaşmış tüm devlet memurlarına 3600 ek gösterge verileceğini de hatırlattı. Yaşlı bakım sigortasının da hayata geçirilecek düzenlemelerden olduğunu belirtti.

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