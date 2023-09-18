Haberler Haberler YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULA 2023 - Ek tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULA 2023 - Ek tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS EK TERCİH KONTENJANI - Öğrenciler YKS ek tercih sonuçlarını merak ediyor. Herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen öğrenciler, YKS EK TERCİH klavuzu üzerinden yaptığıkları seçimlerin sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki yks ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak. İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 12:20
YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULA 2023 - Ek tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS EK TERCİH KONTENJANI - Öğrenciler YKS ek tercih sonuçlarını merak ediyor. Herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen öğrenciler, YKS EK TERCİH klavuzu üzerinden yaptığıkları seçimlerin sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki yks ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak. İşte ayrıntılar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - TIKLAYIN

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI MI?

Sabah'ın haberine göre ÖSYM tarafından yayımlanan ek yerleştirme kılavuzunda YKS ek tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir bilgi yer almıyor.

Geçtiğimiz sene YKS ek tercih işlemleri 07-13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmış, sonuçlar ise 19 Eylül 2022 tarihinde ilan edilmişti.

ÖSYM tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - TIKLAYIN

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR/

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - TIKLAYIN

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