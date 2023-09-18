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KYK YEDEK SONUÇLARI SORGULAMA? - KYK yurt ücreti ve GSB yurt açılış tarihi (Yurt ücreti ödeme)

YURT KAYIT İŞLEMLERİ - KYK yurtlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Öğrenciler yaptığı KYK başvuruları sonrasında şimdi de 2023-2024 dönemi KYK yurtlarının açılacağı tarihi, yurt kayıt işlemleri ve yurt ücreti ödeme işlemlerini merak etmeye başladı. İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 12:10
KYK YEDEK SONUÇLARI SORGULAMA? - KYK yurt ücreti ve GSB yurt açılış tarihi (Yurt ücreti ödeme)

YURT KAYIT İŞLEMLERİ - KYK yurtlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Öğrenciler yaptığı KYK başvuruları sonrasında şimdi de 2023-2024 dönemi KYK yurtlarının açılacağı tarihi, yurt kayıt işlemleri ve yurt ücreti ödeme işlemlerini merak etmeye başladı. İşte ayrıntılar...

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - TIKLAYIN

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Sabah'ın haberine göre KYK yurtlarının açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

KYK yurtlarına başvuruların tamamlanmasının ardından, sonuçların ilanı ile yurtların açılış tarihi de netleşecek.

Bu hususta resmi kurum ve kişilerden gelen bilgileri haberimizde paylaşacağız.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - TIKLAYIN

KYK YURT ÜCRETİ VE YURT KAYIT İŞLEMLERİ

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

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