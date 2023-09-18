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JANDARMA PERTEM BAŞVURU EKRANI - Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu

JANDARMA PERTEM BAŞVURUSU - Jandarma uzman ılımı başvuruları başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 09:02 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 09:10
JANDARMA PERTEM BAŞVURU EKRANI - Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 612 jandarma, 2 at bakıcısı, 16 bot serdümeni, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

JANDARMA PERTEM BAŞVURU EKRANI - TIKLAYIN

Başvurular, 18 Eylül-2 Ekim'de internet üzerinden yapılacak.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, alım şartları ve diğer detaylar, "https://vatandas.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet sitelerinde yayımlanacak "2024 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda belirtilecek.

JANDARMA PERTEM BAŞVURU EKRANI - TIKLAYIN

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