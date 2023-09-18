BARAJ DOLULUK ORANLARI | 18 Eylül 2023 İstanbul'da son durum ne?

İSTANBUL BARAJLARI 18 EYLÜL 2023 | Megakent İstanbul'da baraj doluluk oranları her geçen gün biraz daha düşüyor... En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 2,92 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 55,15 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. İstanbul barajlarındaki toplam doluluk oranı ise 18 Eylül Pazartesi itibarıyla yüzde 25,28 olarak ölçüldü.

💦18 EYLÜL 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

18 Eylül Pazartesi İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

🚿 Alibey Barajı: %17,4

🚿 Terkos Barajı: %12,61

🚿 Elmalı Barajı: %16,44

🚿 Darlık Barajı: %38,93

🚿 Ömerli Barajı: %55,15

🚿 Büyükçekmece Barajı: %4,94

🚿 Sazlıdere Barajı: %10,11

🚿 Istrancalar Barajı: %18,55

🚿 Kazandere Barajı: %4,7

🚿 Pabuçdere Barajı: %2,9

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