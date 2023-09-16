EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU EYLÜL 2023 - Ücretli öğretmenlerin saatlik ücreti arttı

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU? EYLÜL 2023 | 1 milyon 200 binden fazla öğretmen, ek ders ücretleri için araştırmalara başladı. TÜİK'in açıkladığı verilerle 6 aylık enflasyon farkı hesaplanırken asgari ücrete yüzde 34, emekli maaşlarına ise yüzde 25 zam yapıldı. Peki sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU EYLÜL 2023?

Başkan Erdoğan, 60.12 TL olan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretinde yüzde 25 artış yaptıklarını açıkladı. Böylelikle ek ders ücreti saatlik 75.15 TL oldu.

Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan ücretli öğretmen ve usta öğreticilerimizin saatlik ek ders ücretlerinde artışa gidiyoruz. Millî Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilerimizin burslarını da yükseltiyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/KLLa3BRehB — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 15, 2023

KADROLU ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU EYLÜL 2023?

Kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükselmişti. Güncel rakam ise 70.15 TL oldu.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU EYLÜL 2023?

Ücretli öğretmenlik yapanlar, girdikleri ders saati başına ücret alırlar. Bu durumda ders saatine göre örnek hesaplama şöyle yapılabilir:

DERS VE EK DERS GÖREVİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

AYLIK KARŞILIĞI DERS GÖREVİ

MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;

a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,

b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,

c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,

ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.

EK DERS GÖREVİ

MADDE 6- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;

a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,

b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.

(2) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma-yazma kurs öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında ilgili mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek ders görevi sayılır. Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada, okul öncesi öğretmenlerinden anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak 24 saati, diğer ana sınıflarında görevli öğretmenler ile sınıf ve okuma yazma kurs öğretmenleri için 12 saati geçemez.

(3) (Değişik: 28/11/2019 tarihli ve 1810 sayılı CK) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.

(4) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde "Planlama ve Bakım-Onarım Görevi" adıyla gösterilir ve haftada azamî okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir.

(5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.