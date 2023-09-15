BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12-15 EYLÜL | BİM'de haftanın indirimli ürünleri neler?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12-15 EYLÜL | BİM, internet sitesinden 12-15 Eylül tarihleri arasında marketlerinde yerini alacak aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. Pek çok ürün 12-15 Eylül tarihleri arasında indirimli olarak satışa çıkacak. Peki, 12-15 Eylül tarihleri arasında BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 12-15 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu...
- Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 199 TL
- İçim Az Yağlı Yoğurt 47,50 TL
- Chef Seasons Sos Çeşitleri 26,50 TL
- Beşler Dana Sucuk 39,75 TL
- Banvit Dondurulmuş Schnitzel 59,50 TL
- Fiskokrem Sütlü Fındık Kreması 15 TL
- Eti Susamlı Bisküvi 21 TL
- Alpina Peynir Bıçağı 2'li 69 TL
- Naturalove Desenli Bambu Döner Tabla 35 cm 179 TL
- Alpina Çelik Mutfak Gereçleri 49 TL
- Alpina Çay Süzgeci 59 TL
- Chef's Sütlük 14 cm 65 TL
- Benante Melamin Dikdörtgen Çerezlik 17,50 TL
- Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 8,50 TL
- Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 7,50 TL
- Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 3.299 TL
- Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5.699 TL
- Paşabahçe Invitation Oval Tabak 25 cm 24,50 TL
- Paşabahçe Invitation Kase 17 cm 27,50 TL
- Paşabahçe Invitation Oval Tabak 17 cm 2'li 34,50 TL
- Range Midi Blend Blender Set 599 TL
- Alpina Çelik Termos 480 ml 179 TL
- Alpina 3 Bölmeli Servis Tabağı 109 TL
- Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 155 TL
- Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 115 TL
- Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 39,50 TL
- Oyuncak Arazi Aracı 119 TL
- LC Oyuncak Pikap 79 TL
- El Koordinasyon Oyunu 179 TL
- MGS Oyuncak Araçlar 2'li 49 TL
- Küre Süpriz Yumurta 59 TL
- Karma Hikaye ve Aktivite Kitapları 19,50 TL
- Minik Rakun Hikaye Kitapları 27,50 TL
- Drem Air Buhurdanlık Seti 125 TL
- Dream Air Mum 59 TL
- Golden Rose Kalem Ruj 62,50 TL
- Goldren Rose Maskara 69,50 TL
- Nivea Micellar Water 69,50 TL
- Belinno Deluxe Tuvalet Kağıdı 139 TL
- Claderm Kil Maskesi 6,75 TL
- Dijitsu Set Üstü Bulaşık Makinesi- 5.999,00 TL
- Alfa Romeo R1 katlanabilir elektrikli bisiklet- 16,999,00 TL
- KUBA katlanabilir elektrikli bisiklet -11.999,00 TL
- Elektronik vakumlu siyah nokta temizleyici- 199,00 TL
- Akıllı baskül- 245,00 TL
- Tırnak kurutucu- 99,00 TL
- Elektronik kaş düzeltme cihazı- 99,00 TL
- Manikür ve pedikür seti ve nasıt sökücü- 199,00 TL