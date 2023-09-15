15 EYLÜL BURÇ YORUMLARI | Başak yeni ayı burçları nasıl etkileyecek?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 EYLÜL | Burç yorumları, astrolojiye meraklı herkes tarafından merakla araştırılıyor. 15 Eylül'de yeni ay başak burcunun 21 derecesinde gerçekleşiyor. Bugün plan yapmak için uygun bir gün olabilir. Ruhen ve bedenen kendimiz ile daha fazla ilgilenme ihtiyacı duyabiliriz. Peki ilişkilerimiz, iş hayatımız ve günlük yaşamımız nasıl etkilenecek? İşte 15 Eylül günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU ♈

Rutinlerinizi düzenleme ihtiyacı duyacaksınız. Evcil hayvanlarınızla ilgili gündemleriniz olabilir. İş yaşantınız ile ilgili yeni kararlar verebilirsiniz.

BOĞA BURCU ♉

Çocuklarınızın hayatını ön plana alabilirsiniz. Yeni hobiler edinmek için doğru bir zaman. Yeni bir ilişkinin kapınızı çalması söz konusu olabilir ancak Venüs retrosunun henüz sona ermediğini unutmayın.

İKİZLER BURCU ♊

Ev, yaşam alanınız, ailevi konularınızla ilgili gündemleriniz olabilir. Aile ilişkilerinizi düzenlemek adına adımlar atabilirsiniz. Geçmişi geride bırakıp ilerlemek için çok uygun bir dönem.

YENGEÇ BURCU ♋

Çevrenizle iletişim kurarken eleştirel olmamaya dikkat etmeniz gereken bir dönem. Fırsatlar sizden yana. Uzak yerlere seyahatler söz konusu olabilir.

ASLAN BURCU ♌

Bu dönem maddi fırsatlar ayağınıza gelebilir. Yeni iş imkanları ile karşılaşabilirsiniz. Borç almak ya da kredi çekmek için uygun bir dönem değil.

BAŞAK BURCU ♍

İç dünyanızla ilgilenmek, kendinizle alakalı gelişim sağlamak istediğiniz konuları gözden geçirmek için uygun bir dönem. Bir süredir zorlanıyor olabilirsiniz ancak yeniden yapılandığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Yolun sonu aydınlık.

TERAZİ BURCU ♎

Geçmiş deneyimlerinizi irdelediğiniz bir dönemdesiniz. Bu yeni ay size farkındalıklar getirecek.

AKREP BURCU ♏

Gelişme beklediğiniz konularla ilgili umut dolu olacağınız bir sürece giriyorsunuz. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçireceğiniz, planlar yapacağınız bir dönem. Düşmanlıklara ise dikkat etmekte fayda var.

YAY BURCU ♐

Kariyer hayatınızla ilgili gündemler söz konusu olabilir. Bir takım zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda kaçırdığınız bazı fırsatlar tekrar önünüze çıkabilir. Ego savaşına girmekten kaçının.

OĞLAK BURCU ♑

Hayata bakış açınızı değiştirmek size yeni fırsatlar getirebilir. Yurt dışı seyahatleri ya da yurt dışı bağlantılı işler söz konusu olabilir.

KOVA BURCU ♒

Öz değerinizi fark edeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Farkındalığınızın artacağı, pozitif dönüşümler yaşayacağınız bir süreç olacak. Bu dönem borçlanmamaya, riskli girişimlerde bulunmamaya dikkat edin. Ödemelerinizde kolaylıklarla karşılaşabilirsiniz.

BALIK BURCU♓

İkili ilişkilerinizin şifalanacağı bir dönem. İş hayatınızla alakalı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. İş ortakları ve partnerinizle olan ilişkilerinizde iyileşme söz konusu olabilir.