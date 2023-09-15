Haberler Haberler 15 EYLÜL BURÇ YORUMLARI | Başak yeni ayı burçları nasıl etkileyecek?

15 EYLÜL BURÇ YORUMLARI | Başak yeni ayı burçları nasıl etkileyecek?

15 Eylül Cuma gününde gezegenler size neler söylüyor? Başak burcunun 21 derecesinde bir Yeni ay gerçekleşiyor. Kişisel ihtiyaçlarımızı belirlemek, plan yapmak, ayrıntıları görmek açısından desteklendiğimiz bir dönem. Bu yeni ay ile birlikte hem ruhumuz hem de bedenimizle daha fazla ilgilenme ihtiyacı duyabiliriz. Fazla eleştiri ve takıntıları şifalandırmamız gerekebilir. İşte 15 Eylül 2023 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumlaru...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 09:33 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 09:40
15 EYLÜL BURÇ YORUMLARI | Başak yeni ayı burçları nasıl etkileyecek?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 EYLÜL | Burç yorumları, astrolojiye meraklı herkes tarafından merakla araştırılıyor. 15 Eylül'de yeni ay başak burcunun 21 derecesinde gerçekleşiyor. Bugün plan yapmak için uygun bir gün olabilir. Ruhen ve bedenen kendimiz ile daha fazla ilgilenme ihtiyacı duyabiliriz. Peki ilişkilerimiz, iş hayatımız ve günlük yaşamımız nasıl etkilenecek? İşte 15 Eylül günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Rutinlerinizi düzenleme ihtiyacı duyacaksınız. Evcil hayvanlarınızla ilgili gündemleriniz olabilir. İş yaşantınız ile ilgili yeni kararlar verebilirsiniz.

BOĞA BURCU

Çocuklarınızın hayatını ön plana alabilirsiniz. Yeni hobiler edinmek için doğru bir zaman. Yeni bir ilişkinin kapınızı çalması söz konusu olabilir ancak Venüs retrosunun henüz sona ermediğini unutmayın.

İKİZLER BURCU

Ev, yaşam alanınız, ailevi konularınızla ilgili gündemleriniz olabilir. Aile ilişkilerinizi düzenlemek adına adımlar atabilirsiniz. Geçmişi geride bırakıp ilerlemek için çok uygun bir dönem.

YENGEÇ BURCU

Çevrenizle iletişim kurarken eleştirel olmamaya dikkat etmeniz gereken bir dönem. Fırsatlar sizden yana. Uzak yerlere seyahatler söz konusu olabilir.

ASLAN BURCU

Bu dönem maddi fırsatlar ayağınıza gelebilir. Yeni iş imkanları ile karşılaşabilirsiniz. Borç almak ya da kredi çekmek için uygun bir dönem değil.

BAŞAK BURCU

İç dünyanızla ilgilenmek, kendinizle alakalı gelişim sağlamak istediğiniz konuları gözden geçirmek için uygun bir dönem. Bir süredir zorlanıyor olabilirsiniz ancak yeniden yapılandığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Yolun sonu aydınlık.

TERAZİ BURCU

Geçmiş deneyimlerinizi irdelediğiniz bir dönemdesiniz. Bu yeni ay size farkındalıklar getirecek.

AKREP BURCU

Gelişme beklediğiniz konularla ilgili umut dolu olacağınız bir sürece giriyorsunuz. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçireceğiniz, planlar yapacağınız bir dönem. Düşmanlıklara ise dikkat etmekte fayda var.

YAY BURCU

Kariyer hayatınızla ilgili gündemler söz konusu olabilir. Bir takım zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda kaçırdığınız bazı fırsatlar tekrar önünüze çıkabilir. Ego savaşına girmekten kaçının.

OĞLAK BURCU

Hayata bakış açınızı değiştirmek size yeni fırsatlar getirebilir. Yurt dışı seyahatleri ya da yurt dışı bağlantılı işler söz konusu olabilir.

KOVA BURCU

Öz değerinizi fark edeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Farkındalığınızın artacağı, pozitif dönüşümler yaşayacağınız bir süreç olacak. Bu dönem borçlanmamaya, riskli girişimlerde bulunmamaya dikkat edin. Ödemelerinizde kolaylıklarla karşılaşabilirsiniz.

BALIK BURCU

İkili ilişkilerinizin şifalanacağı bir dönem. İş hayatınızla alakalı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. İş ortakları ve partnerinizle olan ilişkilerinizde iyileşme söz konusu olabilir.

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