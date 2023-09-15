Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 15 Eylül 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 15 Eylül 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 15 Eylül Cuma 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 07:00 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 07:30
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 15 Eylül 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

15 EYLÜL 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Eylül Cuma 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

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ABD Doları: 26,94 (Alış) - 26,96 (Satış)

EURO: 28,69 (Alış) - 28,72 (Satış)

STERLİN: 33,34 (Alış) - 33,51 (Satış)

1 DOLAR = 26,96 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉15 Eylül Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.659,09

Gram altın satış: 1.659,30

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.757,00

Çeyrek altın satış: 2.801,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.530,00

Yarım altın satış: 5.603,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.027,00

Tam altın satış: 11.159,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.217,00

Cumhuriyet altını satış: 11.387,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.320,00

Ata altın satış: 11.450,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Eylül Cuma günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.

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