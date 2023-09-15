💰1 DOLAR KAÇ TL? | 15 Eylül 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

15 EYLÜL 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Eylül Cuma 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 26,94 (Alış) - 26,96 (Satış)

EURO: 28,69 (Alış) - 28,72 (Satış)

STERLİN: 33,34 (Alış) - 33,51 (Satış)

1 DOLAR = 26,96 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉15 Eylül Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.659,09

Gram altın satış: 1.659,30

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.757,00

Çeyrek altın satış: 2.801,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.530,00

Yarım altın satış: 5.603,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.027,00

Tam altın satış: 11.159,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.217,00

Cumhuriyet altını satış: 11.387,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.320,00

Ata altın satış: 11.450,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Eylül Cuma günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.