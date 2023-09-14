Haberler Haberler EVA METEOR YAĞMURU NE ZAMAN? | Eva Meteor yağmuru nerelerden izlenebilecek?

EVA METEOR YAĞMURU NE ZAMAN? | Eva Meteor yağmuru nerelerden izlenebilecek?

Zaman zaman görülen meteor yağmurları göklere meraklı birçok insanı heyecanlandırıyor. Eva meteor yağmuru da ülkemizde heyecan yarattı. Eva meteor yağmuru yakında ülkemizde gözlemlenebilecek. Peki, Eva meteor yağmuru ne zaman? Eva meteor yağmuru nedir? Eva meteor yağmuru nerelerden izlenebilecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 15:50 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 15:50
EVA METEOR YAĞMURU NE ZAMAN? | Eva Meteor yağmuru nerelerden izlenebilecek?

Eva meteor yağmuru ülkemizde gözlemlenebilecek. Perseid meteor yağmuru ardından şimdi de Eva meteor yağmuru geliyor. Göklere meraklı herkesi heyecanlandıran Eva meteor yağmuru haberi ardından birçok kişi detayları araştırıyor. Peki bu göz kamaştırıcı olay ne zaman gerçekleşecek? Nerelerden gözlemlenebilecek? İşte detaylar...

EVA METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Meteoroloji ve astronomi uzmanları, "Eva Meteor Yağmuru" adını verdikleri bu göktaşı yağmurunun 15 Eylül 2023 tarihinde Türkiye semalarından kolayca görülebileceğini açıkladılar.

EVA METEOR YAĞMURU NERELERDE İZLENEBİLECEK?

Eva meteor yağmurunun ülkemizde birçok ilde gözlemlenme ihtimali yüksek.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da şok ayrılık! 2 isim birden...
Başkan Erdoğan'dan TSK'yı hedef alan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki: Sözde vekil terörist müsveddesi
F.Bahçe'den G.Saray'a son dakika çalımı!
Okan Buruk'tan flaş yeni kontrat açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
CUMA HUTBESİ DİYANET
Sınav için Fetih suresi neden okunur, Fetih suresinin fazileti ve anlamı nedir?
İhlas suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı Diyanet
YASİN SURESİ OKU - dinle | Yasin Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meâli | Yasin Suresi anlamı ve tanımı
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kürsi duası, Ayetel kürsi anlamı
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu... Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu... 15:43
Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi 15:34
Al Wehda - Damak maçı saat kaçta? Al Wehda - Damak maçı saat kaçta? 15:28
Al Akhdoud - Al Ittıhad maçı saat kaçta? Al Akhdoud - Al Ittıhad maçı saat kaçta? 15:26
Her şey bir anda oldu! Neye uğradığını şaşırdı Her şey bir anda oldu! Neye uğradığını şaşırdı 15:23
Galatasaray'dan flaş Muslera kararı Galatasaray'dan flaş Muslera kararı 14:43
Daha Eski
Fırtına Bakic'in lisansını çıkardı Fırtına Bakic'in lisansını çıkardı 14:27
F.Bahçe'den kural hatası başvurusu! F.Bahçe'den kural hatası başvurusu! 14:03
G.Saray'da Samsunspor maçı öncesi son durum! G.Saray'da Samsunspor maçı öncesi son durum! 13:09
Filenin Sultanları'nın olimpiyat yolu! Filenin Sultanları'nın olimpiyat yolu! 13:00
Atletico Madrid'den sakatlık açıklaması! Atletico Madrid'den sakatlık açıklaması! 12:38
F.Bahçe'den G.Saray'a son dakika çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a son dakika çalımı! 12:32