EVA METEOR YAĞMURU NE ZAMAN? | Eva Meteor yağmuru nerelerden izlenebilecek?

Eva meteor yağmuru ülkemizde gözlemlenebilecek. Perseid meteor yağmuru ardından şimdi de Eva meteor yağmuru geliyor. Göklere meraklı herkesi heyecanlandıran Eva meteor yağmuru haberi ardından birçok kişi detayları araştırıyor. Peki bu göz kamaştırıcı olay ne zaman gerçekleşecek? Nerelerden gözlemlenebilecek? İşte detaylar...

EVA METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Meteoroloji ve astronomi uzmanları, "Eva Meteor Yağmuru" adını verdikleri bu göktaşı yağmurunun 15 Eylül 2023 tarihinde Türkiye semalarından kolayca görülebileceğini açıkladılar.

EVA METEOR YAĞMURU NERELERDE İZLENEBİLECEK?

Eva meteor yağmurunun ülkemizde birçok ilde gözlemlenme ihtimali yüksek.