EMEKLİYE 5 BİN TL CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ

EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ - 29 Ekim Cumhuriye Bayramı'nda emekliye 3. bayram ikramiyesi verileceği iddiası sosyal medya ve arama motorlarında sık sık konuşuluyor. Cumhuriyetin 100. yılında emekliye verilecek ikramiye merak konusu oldu. Peki, emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi ne kadar yapılacak? Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi ne zaman yapılacak?

Memur ve emeklilerin yeni dönem maaş zamları gündemdeki yerini koruyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte özellikle emekli vatandaşların maaşlarında düzenleme yapılması ile ilgili detaylar görüşülecek. Takvim'de yer alan habere göre emeklilere 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verileceği iddia edildi. Vatandaşlar, bu iddiaları arama motorları ve sosyal medyada araştırıyor. Emeklilere yönelik bu muhtemel ikramiye vatandaşları mutlu etti ve arama motorlarında detayları araştırıyor. İşte konu hakkında detaylar haberimizde...

EMEKLİYE CUMHURİYET İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşında iyileştirme yapılacağını duyurmuştu. Meclisin açılması ile birlikte bu konuda bir hareketlilik bekleniyor. Son günlerde ise tüm emeklilere 'ikramiye' verilmesi de gündeme geldi. Cumhuriyetin 100. yılında 5 bin lira tutarında olacağı belirtilen bu ödemenin 'Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi' adı altında bir seferlik verilmesinin planlandığı öğrenildi. Ödemenin detaylarıyla ilgili henüz ilgili bakanlıklardan bir açıklama gelmedi.