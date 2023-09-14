Haberler Haberler AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kürsi duası, Ayetel kürsi anlamı

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kürsi duası, Ayetel kürsi anlamı

İçinde Allah'ın kürsüsü zikredildiği için 'Ayetül kürsi' adıyla anılan bu ayet, çok okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Hz. Peygamber, Übey bin Kab'a "Allah'ın kitabından hangi ayet en büyüğüdür" diye sorup "Ayetel Kürsi'dir" cevabını alınca onu tebrik etmiştir .Kelime-i şehadet ve İhlas sureleri nasıl İslam inancının özünü ihtiva ediyor ve insanlara Allah'ı tanıtıyorsa ayetel kürsi de onlardan daha geniş ve detaylı olarak bu özelliği taşımaktadır. Ayetel kürsi, gerçek mabudu arayanlar için eşsiz ve başka hiçbir kaynaktan elde edilemez bir açıklamadır, delildir. Ayetel Kürsi anlamı şöyledir; "Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O'na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür." İşte Ayetel Kürsi anlamı, Ayetel Kürsi Arapça okunuşu... (Ayetel Kürsi dinle)

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 11:51 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 15:15
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kürsi duası, Ayetel kürsi anlamı

İçinde Allah'ın kürsüsü zikredildiği için 'Ayetül kürsi' adıyla anılan bu ayet, çok okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Hz. Peygamber, Übey bin Kab'a "Allah'ın kitabından hangi ayet en büyüğüdür" diye sorup "Ayetel Kürsi'dir" cevabını alınca onu tebrik etmiştir. Kelime-i şehadet ve İhlas sureleri nasıl İslam inancının özünü ihtiva ediyor ve insanlara Allah'ı tanıtıyorsa Ayetel Kürsi de onlardan daha geniş ve detaylı olarak bu özelliği taşımaktadır. Ayetel Kürsi, gerçek mabudu arayanlar için eşsiz ve başka hiçbir kaynaktan elde edilemez bir açıklamadır, delildir. Ayetel Kürsi anlamı şöyledir; "Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O'na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür." İşte Ayetel Kürsi anlamı, Ayetel Kürsi Arapça okunuşu...

👉 Ayetel Kürsi Türkçe okunuşu

"Bismillahirrahmanirrahim

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm.

Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya'lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm" (Bakara suresi 255. ayet)

👉 Ayetel Kürsi Türkçe anlamı

"Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O'na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür."

👉Ayetel Kürsi Türkçe anlamı ve Ayetel Kürsi tefsiri için TIKLA

Ayetel Kürsi suresinin faziletleri nelerdir?

Ayetel Kürsi isminden de anlaşılacağı üzere korunma ayeti anlamına gelmektedir. Ayetel Kürsi'de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerime'de, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere onyedi yerde Allah'ın ismi geçmektedir. Yatmadan okuyana Allah tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz. Evden çıkarken Ayetel Kürsi okuyan her işinde muvaffak olur. Bir kimse evinden çıkarken Ayetel Kürsi'yi okur ise Allah, yetmiş meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.

👉Ayetel Kürsi Türkçe anlamı ve Ayetel Kürsi tefsiri için TIKLA

Ayetel Kürsi hakkında bazı hadisler

👉"Kim sabah çıkınca Ayetel Kürsi ile 'Ha-mim tenzilül kitabi minellahil azizil alim' suresinin evvelindeki iki âyeti okursa, o gün akşama kadar mahfuz kalır. Kim de akşama dahil olunca onları okursa o gece sabahlayıncaya kadar mahfuz olur."

👉"Uyurken Ayetel Kürsi okuyana şeytan yaklaşmaz."

👉"Ayetel Kürsi, Kur'an ayetlerinin şahıdır."

👉"Kur'an'ın en faziletli ayeti Bakara suresindeki Ayetel Kürsi'dir. Bu ayet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. "

👉"Her farz namazdan sonra Ayetel Kürsi'yi okuyanın Cennete girmesi için hiç bir engel yoktur. "

👉"Her şeyin bir şerefi var. Kur'an-ı Kerim'in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur'an ayetlerinin efendisidir."

👉"Kur'an'ın en faziletli ayeti Bakara suresi 255. ayetu olan Ayetel Kürsi'dir. Bu ayet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır."

👉Ayetel Kürsi dinle - TIKLA

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