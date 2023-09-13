Haberler Haberler MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR! | En düşük emekli maaşı da artacak

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR! | En düşük emekli maaşı da artacak

Son dakika emekli zammı memur zammı haberi... Ara zam ile birlikte memur ve emekli maaşlarında büyük oranda yükselme yaşandı. En düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşı oranları belli oldu. Bakan Mehmet Şimşek, en düşük emekli maaşı üzerinde çalışma yapıldığını duyurmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da konu hakkında açıklamada bulunmuştu. Meclisin açılmasıyla beraber konu hakkında harekete geçilecek. Ocak ayında uygulanacak memur ve emekli maaş zammı için ise hesaplar yapıldı. İşte o oranlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 11:10 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 11:20
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR! | En düşük emekli maaşı da artacak

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA - Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Mehmeh Şimşek'in açıklamaları ile birlikte emekli maaşı düzenlemesi için düğmeye basıldı. Emekli ve memur maaşları ile ilgili bütçe çalışmaları sürüyor. Bakan Mehmet Şimşek'in son açıklamaları ardından Ocak memur ve emekli zammı hakkında ipuçları ortaya çıktı.

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR MAAŞI ZAM TAKVİMİ

TBMM, Ekim ayında açılacak ve emekliye zam düzenlemesi yeniden gündeme gelecek. Sabah'ta yer alan habere göre, en düşük emekli maaşı Hazine desteği ile birlikte 7500 TL olmuştu. 2023 yılı sonunda bu rakamın artması bekleniyor. Öte yandan Cumhuriyetin 100. yılına özel bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi de masada bulunuyor. Emekliye zam düzenlemesi için bütçe çalışmalarının neticelenmesi sonrası taslak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ZAMLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kur hedefimiz yok; OVP'de işin doğası gereği bir kur tahmini olması gerekiyor. İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacı çok net; iç talep yavaşlayacak, yatırımlara ihracata çok güçlü destek vereceğiz. Önce rezervleri güçlendireceğiz, sonra kur korumalı mevduattan çıkış olacak. İşverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz; amaç sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak. Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak. Ama çalışanlar, hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmeyecek."

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN EMEKLİYE MÜJDE VERMİŞTİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" ifadesine yer vermiş ve emekliye zam geleceğinin sinyalini vermişti.

HEDEF ENFLASYONA GÖRE ZAM NE KADAR GELECEK?

OVP'de 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak güncellendi. OVP'de açıklanan enflasyon beklentisine göre yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1.861,94 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37,76 oldu. Memur enflasyon farkı ise yüzde 29,96 olacak.

Ocak 2024'te gerçekleşecek memur toplu sözleşme zammı da yüzde 15 oldu. OVP'de açıklanan enflasyon beklentisi ve Ocak 2024'te uygulanacak yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre memur zam oranı ise Ocak ayı için yüzde yüzde 49,46 olarak hesaplandı.

  • 2023 yılı enflasyon beklentisi: Yüzde 65
  • 6 aylık enflasyon beklentisi: Yüzde 37,76
  • Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 37,76
  • Temmuz 2023 toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
  • Ocak 2024 toplu sözleşme zammı: Yüzde 15
  • Memur enflasyon farkı: Yüzde 29,96
  • Memur zammı: Yüzde 49,46

Ocak ayında memur zammı, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için önemli bir referans olacak. OVP'deki tahmine göre hesaplanan 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 37,76 burada refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı olacak. Burada memur zammı referans alındığında emekli zammının da yüzde 45-50 civarında olması bekleniyor.

Yani emekli zammı ile birlikte 10-12 puan civarında bir refah payı söz konusu olacak.

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