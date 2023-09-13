KPSS BRANŞ SIRALAMALARI AÇIKLANDI! | KPSS branş sıralamaları sorgulama ekranı

KPSS heyecanını yaşayan binlerce öğretmen adayı için beklenen haber geldi. ÖSYM, KPSS branş sıralamalarını açıkladı. Branş sıralamasını merak eden adaylar, sorgulama ekranı ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, öğretmenlik branş sorgulaması nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

KPSS BRANŞ SIRALAMALARI AÇIKLANDI!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Seçme Sınavı'na giren adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarına erişebilecekler.

KPSS BRANŞ SIRALAMA SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...👈

ÖSYM'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI;

2023 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

Branş bazında sıralamalar; adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. MEB tarafından öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) kararlarına göre kontrol edilerek ve adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

KPSS BRANŞ SIRALAMA SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...👈