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BİRYANİ TARİFİ VE PÜF NOKTASI | Nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Biryani tarifini merak edenler özellikle arama motorlarında tarifine, yapılışına ve püf noktalarına ulaşmaya çalışıyor... Peki, biryani nasıl yapılır? Püf noktası nedir? Ayrıntılar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 17:00 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 17:20
BİRYANİ TARİFİ VE PÜF NOKTASI | Nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Hindistan mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan biryani yemeğinin nasıl yapıldığı arama motorlarında sorgulanıyor... Peki, 'Biryani tarifi nedir?' İşte bu sorunun cevabı...

BİRYANİ NASIL YAPILIR?

Büyük bir kasenin içerisine tavuğu ekleyin ve eldeki bütün baharatları tavuğa yedirin.

Ardından dövülmüş soğan, toz karabiber, sıvı yağ, doğranmış nane yaprağı, limon suyu ve kişniş yapraklarını ekleyin.

Tavuk baharat karışımlarıyla iyice özleştikten sonra kaseyi kapatın ve 1-2 saat boyunca buzdolabında bekleyin.

Tavuk marine edilene kadar pirinci hazırlayın. Tencereye 4-5 su bardağı su ekleyin ve 1 çubuk tarçın, 3 karanfil, 6-8 tane karabiber, bir çay kaşığı çörek otu veya kimyon, 2 kakule, 1 çay kaşığı yağ ve tuz ile tatlandırın.

Kaynattığınız suyun içerisine önceden ıslatılmış basmati pirinci ekleyin. 15 dakika pişirin ve ardından süzün. Arada karıştırdığınızdan ve piştiğinden emin olun.

Bir tencerenin içerisine biraz sıvıyağ ekleyin ve marine edilen tavukları dizin.

Süzülmüş pirinci marine edilmiş tavuğun üzerine eşit şekilde yayın.

Elinizde kalan diğer malzemeleri de ekleyin ve tencereyi alüminyum folyo ile sıkıca kapatın ve kapağını üstüne ekleyin.

Isıyı düşürmeden 5-10 dakika pişirin.

MALZEMELER

750 gram tavuk incik

1 tatlı kaşığı tuz (kendi göz kararınıza göre ayarlayın)

1 çay kaşığı toz biber

1 çay kaşığının yarısı zerdeçal

3 küçük çubuk tarçın

1 çay kaşığının yarısı kakule tozu

1 çay kaşığı siyah kimyon

3/4 su bardağı yoğurt

1 orta boy soğan

3 kaşığı karabiber

4 yaparak doğranmış nane

1 çay kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı kişniş

4 su bardağı basmati

4 buçuk su bardağı su

6 adet karanfil

2 yemek kaşığı safran

1 çay kaşığı zencefil sarımsak ezmesi

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