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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12-15 EYLÜL | BİM'de haftanın indirimli ürünleri neler?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 12-15 Eylül tarihleri arasında BİM raflarında yerini alacak indirimli ürünleri araştıran vatandaşlar, arama motorlarında "BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı?" ve "BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?" sorusunu aratmaya başladı. Gıdadan kişisel bakım ürünlerine, beyaz eşyadan elektrikli bisiklete kadar birçok ürün BİM'in aktüel ürünler kataloğunda yer aldı. Peki, BİM'in 12-15 Eylül tarihleri arasındaki indirimleri neler? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 18:30 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 18:55
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12-15 EYLÜL | BİM'de haftanın indirimli ürünleri neler?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12-15 EYLÜL | BİM, internet sitesinden 12-15 Eylül tarihleri arasında marketlerinde yerini alacak aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. Pek çok ürün 12-15 Eylül tarihleri arasında indirimli olarak satışa çıkacak. Peki, 12-15 Eylül tarihleri arasında BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 12-15 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu...

  • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 199 TL
  • İçim Az Yağlı Yoğurt 47,50 TL
  • Chef Seasons Sos Çeşitleri 26,50 TL
  • Beşler Dana Sucuk 39,75 TL
  • Banvit Dondurulmuş Schnitzel 59,50 TL
  • Fiskokrem Sütlü Fındık Kreması 15 TL
  • Eti Susamlı Bisküvi 21 TL

  • Alpina Peynir Bıçağı 2'li 69 TL
  • Naturalove Desenli Bambu Döner Tabla 35 cm 179 TL
  • Alpina Çelik Mutfak Gereçleri 49 TL
  • Alpina Çay Süzgeci 59 TL
  • Chef's Sütlük 14 cm 65 TL
  • Benante Melamin Dikdörtgen Çerezlik 17,50 TL
  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 8,50 TL
  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 7,50 TL

  • Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 3.299 TL
  • Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5.699 TL
  • Paşabahçe Invitation Oval Tabak 25 cm 24,50 TL
  • Paşabahçe Invitation Kase 17 cm 27,50 TL
  • Paşabahçe Invitation Oval Tabak 17 cm 2'li 34,50 TL
  • Range Midi Blend Blender Set 599 TL
  • Alpina Çelik Termos 480 ml 179 TL
  • Alpina 3 Bölmeli Servis Tabağı 109 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 155 TL
  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 115 TL
  • Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 39,50 TL
  • Oyuncak Arazi Aracı 119 TL
  • LC Oyuncak Pikap 79 TL
  • El Koordinasyon Oyunu 179 TL
  • MGS Oyuncak Araçlar 2'li 49 TL
  • Küre Süpriz Yumurta 59 TL
  • Karma Hikaye ve Aktivite Kitapları 19,50 TL
  • Minik Rakun Hikaye Kitapları 27,50 TL

  • Drem Air Buhurdanlık Seti 125 TL
  • Dream Air Mum 59 TL
  • Golden Rose Kalem Ruj 62,50 TL
  • Goldren Rose Maskara 69,50 TL
  • Nivea Micellar Water 69,50 TL
  • Belinno Deluxe Tuvalet Kağıdı 139 TL
  • Claderm Kil Maskesi 6,75 TL

  • Dijitsu Set Üstü Bulaşık Makinesi- 5.999,00 TL

  • Alfa Romeo R1 katlanabilir elektrikli bisiklet- 16,999,00 TL
  • KUBA katlanabilir elektrikli bisiklet -11.999,00 TL
  • Elektronik vakumlu siyah nokta temizleyici- 199,00 TL
  • Akıllı baskül- 245,00 TL
  • Tırnak kurutucu- 99,00 TL
  • Elektronik kaş düzeltme cihazı- 99,00 TL
  • Manikür ve pedikür seti ve nasıt sökücü- 199,00 TL

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