BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12-15 EYLÜL | BİM'de haftanın indirimli ürünleri neler?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12-15 EYLÜL | BİM, internet sitesinden 12-15 Eylül tarihleri arasında marketlerinde yerini alacak aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. Pek çok ürün 12-15 Eylül tarihleri arasında indirimli olarak satışa çıkacak. Peki, 12-15 Eylül tarihleri arasında BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 12-15 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu...

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 199 TL

İçim Az Yağlı Yoğurt 47,50 TL

Chef Seasons Sos Çeşitleri 26,50 TL

Beşler Dana Sucuk 39,75 TL

Banvit Dondurulmuş Schnitzel 59,50 TL

Fiskokrem Sütlü Fındık Kreması 15 TL

Eti Susamlı Bisküvi 21 TL

Alpina Peynir Bıçağı 2'li 69 TL

Naturalove Desenli Bambu Döner Tabla 35 cm 179 TL

Alpina Çelik Mutfak Gereçleri 49 TL

Alpina Çay Süzgeci 59 TL

Chef's Sütlük 14 cm 65 TL

Benante Melamin Dikdörtgen Çerezlik 17,50 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 8,50 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 7,50 TL

Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 3.299 TL

Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5.699 TL

Paşabahçe Invitation Oval Tabak 25 cm 24,50 TL

Paşabahçe Invitation Kase 17 cm 27,50 TL

Paşabahçe Invitation Oval Tabak 17 cm 2'li 34,50 TL

Range Midi Blend Blender Set 599 TL

Alpina Çelik Termos 480 ml 179 TL

Alpina 3 Bölmeli Servis Tabağı 109 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 155 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 115 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 39,50 TL

Oyuncak Arazi Aracı 119 TL

LC Oyuncak Pikap 79 TL

El Koordinasyon Oyunu 179 TL

MGS Oyuncak Araçlar 2'li 49 TL

Küre Süpriz Yumurta 59 TL

Karma Hikaye ve Aktivite Kitapları 19,50 TL

Minik Rakun Hikaye Kitapları 27,50 TL

Drem Air Buhurdanlık Seti 125 TL

Dream Air Mum 59 TL

Golden Rose Kalem Ruj 62,50 TL

Goldren Rose Maskara 69,50 TL

Nivea Micellar Water 69,50 TL

Belinno Deluxe Tuvalet Kağıdı 139 TL

Claderm Kil Maskesi 6,75 TL

Dijitsu Set Üstü Bulaşık Makinesi- 5.999,00 TL