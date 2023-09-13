ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI - SON DAKİKA

Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon büyük çıkış yaptı. Piyasa beklentilerini de aşan enflasyon birçok kalemi derinden etkiledi. 12 ay düşüş yaşayan enflasyon, temmuz ayından bu yana yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. İşte ABD enflasyon oranı...

ABD'DE ENFLASYON NE KADAR OLDU?

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair en önemli sinyallerden biri niteliği taşıyan tüketici fiyatlarında aylık artış yüzde 0,6 oldu. Fed'in bu yıl 20 Eylül, 1 Kasım ve 13 Aralık'ta olmak üzere 3 faiz toplantısı bulunuyor.