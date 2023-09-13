💰1 DOLAR KAÇ TL? | 13 Eylül 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

13 EYLÜL 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 13 Eylül Salı 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 26,91 (Alış) - 26,91 (Satış)

EURO: 28,93 (Alış) - 28,94 (Satış)

STERLİN: 33,50 (Alış) - 33,67 (Satış)

1 DOLAR = 26,91 TL

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👉13 Eylül Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.652,14

Gram altın satış: 1.652,44

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.751,00

Çeyrek altın satış: 2.794,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.518,00

Yarım altın satış: 5.588,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.003,00

Tam altın satış: 11.131,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.262,00

Cumhuriyet altını satış: 11.433,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.296,00

Ata altın satış: 11.421,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 13 Eylül Çarşamba günü saat 06.35 itibarıyla alınmıştır.