IPHONE 15 PRO MAX FİYATI - iPhone 15 Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? iPhone 15 pro max özellikleri neler?

Apple Iphone 15 tanıtım - Iphone 15 ve diğer Apple ürünleri California'da düzenlenecek lansman ile tanıtılacak. Wonderlust adı veriken etkinlikte, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max/Ultra, Apple Watch Series 9 ve diğer ürünlere yer verilecek. Peki, iPhone 15 Pro Max ne kadar? Özellikleri ne? Iphone 15 Plus ne kadar? Iphone15 Pro fiyatı ne kadar özellikleri ne? İşte detaylar...

IPHONE 15 TANITIMI NE ZAMAN?

Apple, California'da düzenleyeceği WonderLust etkinliğinde iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max/Ultra, Apple Watch Series 9 gibi ürünlerin özelliklerini ve fiyatını açıklayacak. Wonderlust etkinliği 12 Eylül Salı günü saat 20:00'de yapılacak. Apple resmi internet adresi üzerinden canlı izlenebilecek.

IPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni Iphone modeli 12 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinlik ile tanıtılacak. Türkiye çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

IPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple Iphone 15'in özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeler yer alıyor. Hız, güvenlik, kamera ve donanım açısından Iphone 14'ten büyük fark yaratması bekleniyor. Özellikle 8 GB RAM ve 8K video kaydı yapabilme özelliği, iPhone 15'i diğerlerinden ayırıyor. Öte yandan, yeni iPhone'un arka kamerasının 4 mercekli olması bekleniyor. A17 işlemci de önemli özelliklerden biri.

IPHONE 15 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 15'in ABD'de 799 dolardan yani 21 bin 400 TL'ye satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Bu fiyat, vergiler eklendiğinde Türkiye'de değişecek. Eğer yeni model ABD'de minimum 799 dolardan piyasaya sunulursa, Türkiye'de iPhone 15'in tahmini olarak 72 bin 200 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu fiyat ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.