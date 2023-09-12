BARAJ DOLULUK ORANLARI | 12 Eylül 2023 İstanbul'da baraj doluluk oranı ne durumda?

İSTANBUL BARAJLARI KRİTİK SEVİYEDE | İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 4,68 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 58,96 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 12 Eylül Salı günü yüzde 26,81 olarak ölçüldü.

💦12 EYLÜL 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

12 Eylül Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 28,16 olurken barajlardaki doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

🚿 Alibey Barajı: %17,34

🚿 Terkos Barajı: %13,21

🚿 Elmalı Barajı: %17,23

🚿 Darlık Barajı: %40,88

🚿 Ömerli Barajı: %57,61

🚿 Büyükçekmece Barajı: %5,9

🚿 Sazlıdere Barajı: %11,49

🚿 Istrancalar Barajı: %24,82

🚿 Kazandere Barajı: %7,69

🚿 Pabuçdere Barajı: %4,18