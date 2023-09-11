Rubiales istifa etti

İspanya'da günlerdir tartışma konusu olan ve FIFA'nın kararıyla görevinden uzaklaştırılan eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, istifa ettiğini açıkladı. Rubiales, X hesabından yaptığı açıklamada, RFEF başkanlığından ve UEFA başkan yardımcılığından istifa ettiğini duyurdu.
İspanya'da günlerdir tartışma konusu olan ve FIFA'nın kararıyla görevinden uzaklaştırılan eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, istifa ettiğini açıkladı. Rubiales, X hesabından yaptığı açıklamada, RFEF başkanlığından ve UEFA başkan yardımcılığından istifa ettiğini duyurdu.