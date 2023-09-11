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Rubiales istifa etti

İspanya'da günlerdir tartışma konusu olan ve FIFA'nın kararıyla görevinden uzaklaştırılan eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, istifa ettiğini açıkladı. Rubiales, X hesabından yaptığı açıklamada, RFEF başkanlığından ve UEFA başkan yardımcılığından istifa ettiğini duyurdu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Rubiales istifa etti
İspanya'da günlerdir tartışma konusu olan ve FIFA'nın kararıyla görevinden uzaklaştırılan eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, istifa ettiğini açıkladı. Rubiales, X hesabından yaptığı açıklamada, RFEF başkanlığından ve UEFA başkan yardımcılığından istifa ettiğini duyurdu.
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