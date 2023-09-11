Haberler Haberler GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 EYLÜL | Haftanın ilk günü sizi neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 EYLÜL | Haftanın ilk günü sizi neler bekliyor?

Haftanın ilk gününde gezegenler size neler söylüyor? Ay, Yengeç burcundaki hareketleriyle hepimizi daha duygusal ve hassas olmaya iterken bu dönemde ailenizle yaşadığınız sorunlar sizi normalden daha fazla sarsabilir. Aşk hayatınızda bir şeyleri yoluna koymak isterken güzel bir sürprizle karşılaşabilir ve birkaç saat önce kararlı olduğunuz adımları uygulamayı erteleyebilirsiniz. Etrafınızdaki kıskanç insanlara karşı gardınızı indirmemeniz gereken bir gün, dikkatli olun! Peki bugün sizi neler bekliyor? İşte 11 Eylül 2023 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumlaru...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 08:30
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 EYLÜL | Haftanın ilk günü sizi neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 EYLÜL | Sevdiklerinize karşı olan bağınız sizi kişisel olarak yıpratabilir. Birilerini seviyorsunuz diye bu, o insanalrın hata yapmayacağı anlamına gelmez. Biraz daha objektif olabilmeli, belki de gözünüzü açmalısınız. Yoksa aptal yerine konmak kaçınılmaz olacaktır. Duygusal bağınız güçlü olduğu kişilere uzaktan, ve hatta 3. bir göz olarak bakmaya çalışın. İşte o zaman etrafınızda nelerin döndüğünü anlayabilirsiniz. İşte 11 Eylül 2023 günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Maddecilik sizin doğanızda var gibi görünse de eşyalara verdiğiniz değerin en önemli sebebi, etrafınızdaki kişilerden gördüğünüz değersizliği bastırmak. İhtiyacınız olmayan alışverişler, gereğinden fazla para harcamanız, mutluluğu bu eşyalarda bulacağınızı sanmanız, sizin için bir savunma mekanizması haline gelmiş. Bugün yine boş alışverişlere çıkılan, gereksiz paralar harcanan bir gün olacak gibi görünüyor. Halbuki sizi önemseyen insanları bir görseniz tüm sorun çözülecek.

BOĞA BURCU

Yüksek enerjinizle etrafınızda topladığınız insanlar, size eğlenceli bir gün yaşatabilir. Belki iş yerinde öğle arasında gittiğiniz bir kafe, belki de akşam arkadaşlarla telefon üzerinden yapılan bir konferans görüşmesi, yahut aile arasında yaşadığınız sosyal bir aktivite, gününüze neşe katacak. Fakat bu grupta öyle birisi var ki çaresizce sizden yardım beklemekte. İşin kötüsü bunu size söyleyemeyecek kadar da çekingen. Biraz etrafınıza bakarsanız bu kişinin kim olduğunu kolaylıkla anlayacaksınız.

İKİZLER BURCU

Bugün yine sizin günlerinizden bir tanesi. Sosyalleşmek ve yeni insanlarla tanışmak için en uygun zamanlardan. Sonuçlanmasını beklediğiniz bir işin şıp diye çözülüvermesi an meselesi. Beklediğiniz güzel haberi bugün-yarın alacaksınız gibi görünüyor.

YENGEÇ BURCU

Etrafınızdakilerle yaşadığınız birtakım sorunlar nedeniyle gerçek duygularınızı saklamak zorunda kalabilir, çevrenizdekilere yapmacık davranabilrisiniz. Fakat bir sır tutma ustası olan siz, bu konuda çok zorlanmazsınız herhalde. Bir süre daha saklayabileceğiniz gerçekler elbette bir gün açığa çıkacak. Gardınızı alın, fırtına öncesi sessliği bu!

ASLAN BURCU

Bu özgüvenin arkasında yatan 'elalem ne der' sorusu bir Aslan'a hiç yakışmıyor. Son zamanlarda çevrenizdekilerin sözlerini o kadar önemsiyorsunuz ki hayatınızı başkaları yaşamaya başlamış gibi! Halbuki aslan kendisini en çok seven burçlardan birisi olarak böyle şeylere pabuç bırakmaz. Hadi o eski 'ben böyle istiyorum' günlerine geçmek için geri sayıma başlayalım. 3-2-1!

BAŞAK BURCU

Son günlerde üzerinize çöken tembellik ve mutsuz ruh halidnen kurtulmak yine sizin elinizde. 'Hiçbir şey yapmak istemiyorum' diyerek kendinizi motive edemez, günlerce televizyon karşısında kalabilirsiniz. Ayağa kalkın ve harekete geçin. Göreceksiniz, hareket size enerji ve neşe getirecek.

TERAZİ BURCU

Hayatı hep toz pembe görüp çevrenizdekileri kendiniz kadar iyi sanma yalşını çoktan geçtiniz. Burası kurtlar sofrası: AÇ GÖZÜNÜ! O yapmaz, bu söylemez, şu düşünmez diye diye düşmanları iyice yaklaştırdınız kendinize. Artık bir kalkan çizmenin zamanı geldi. Yoksa kendi silahınızla vuracaklar sizi.

AKREP BURCU

Kendi içinizde yaşadığınız sıkıntılar, yine sizin çözebileceğiniz problemlerden ileri geliyor. Başkalarına bunları 'dertleşmek' adı altında anlatıp zayıf noktalarınızı dışa vurmaktan vazgeçin. Aksi halde sizi yıkmak çok kolay olacak.

YAY BURCU

İçinizdeki yenilik isteğini bastırmak yerine ona kulak verin. Enerjinizi yansıtacak birtakım dekoratif değişiklikler, belki yeni bir saksı çiçeği veya tablo, ya da ofise götüreceğiniz ufak bir çerçeve bile motonluğu aşmanızda ufak bir adım olabilir. ONdan sonra hızınıza kimse yetişemeyecek. Yeter ki ilk adımı atın!

OĞLAK BURCU

Çalışkanlığınızla etkileyemeyeceğiniz kimsenin olmadığını düşünüyorsunuz fakat gerçekten öyle mi? Bu kimilerinin hiç umurunda olmaz, belki ilgisini istediğiniz kişinin de umurunda değildir. Farklı yollara sapmalı ve kartlarınızı bu kadar açık oynamamalısınız.

KOVA BURCU

Son zamanlarda sonuçlanmasını beklediğiniz terfi, maaş zammı veya miras gibi işleriniz varsa tam da ihtiyacınız olan zamanda gelip sizi bulacak.

BALIK BURCU

Duygularınızı dinlemekten korkmayın, ve bu konuda etrafınızdaki eleştirilere de aldırmayın. Kimi mantığına güvenir, kimi zekasına, kimiyse hiçbir şeye. Sizin en azından güvenebileceğiniz bir şey var! Duygularınızı hafife almayın ve onlarla barışık olun. Bu belki birilerini üzmenize sebep olabilir ama her zaman sevgi kelebeği olma zorunluluğunuz yok öyle değil mi?

DİĞER
Son dakika haberi: Erman Toroğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Milli takım oyuncuları çıldırdı" sözleriyle sitem etti
Konut sorunu çözülüyor! Bakan Özhaseki açıkladı: Hazine arazileri imara açılıyor
F.Bahçe'ye Arabistan'dan bedava kanat!
G.Saray'dan 13 Milyon Euro'luk operasyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TOKİ İSTANBUL KONUTLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? TOKİ İstanbul'da ne zaman temel atılacak?
11 Eylül 2023 İstanbul baraj doluluk oranları
İstanbul namaz vakitleri 2023
TÜRKŞEKER BAŞVURU EKRANI 2023 | Türkşeker Personel alımı başvuru tarihleri, şartları
Meteoroloji'den İstanbullulara: Dışarı çıkmayın! Hızı saatte 60 km'yi bulacak!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Nur Çebi A Spor'da Ahmet Nur Çebi A Spor'da 01:24
Nicolas Pepe Trabzon'a geldi! Nicolas Pepe Trabzon'a geldi! 01:14
Sırbistan deplasmanda hata yapmadı! Sırbistan deplasmanda hata yapmadı! 00:30
Yunanistan evinde farklı kazandı! Yunanistan evinde farklı kazandı! 00:29
Hollanda geriden gelerek kazandı! Hollanda geriden gelerek kazandı! 00:29
Sırbistan deplasmanda hata yapmadı! Sırbistan deplasmanda hata yapmadı! 00:27
Daha Eski
Yunanistan evinde farklı kazandı! Yunanistan evinde farklı kazandı! 00:26
Hollanda geriden gelerek kazandı! Hollanda geriden gelerek kazandı! 00:17
G.Saray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı G.Saray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı 23:16
F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! 23:16
Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı... Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı... 23:16
Büyükekşi'den flaş Stefan Kuntz açıklaması! Büyükekşi'den flaş Stefan Kuntz açıklaması! 23:16