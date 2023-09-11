GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 EYLÜL | Haftanın ilk günü sizi neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 EYLÜL | Sevdiklerinize karşı olan bağınız sizi kişisel olarak yıpratabilir. Birilerini seviyorsunuz diye bu, o insanalrın hata yapmayacağı anlamına gelmez. Biraz daha objektif olabilmeli, belki de gözünüzü açmalısınız. Yoksa aptal yerine konmak kaçınılmaz olacaktır. Duygusal bağınız güçlü olduğu kişilere uzaktan, ve hatta 3. bir göz olarak bakmaya çalışın. İşte o zaman etrafınızda nelerin döndüğünü anlayabilirsiniz. İşte 11 Eylül 2023 günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU ♈

Maddecilik sizin doğanızda var gibi görünse de eşyalara verdiğiniz değerin en önemli sebebi, etrafınızdaki kişilerden gördüğünüz değersizliği bastırmak. İhtiyacınız olmayan alışverişler, gereğinden fazla para harcamanız, mutluluğu bu eşyalarda bulacağınızı sanmanız, sizin için bir savunma mekanizması haline gelmiş. Bugün yine boş alışverişlere çıkılan, gereksiz paralar harcanan bir gün olacak gibi görünüyor. Halbuki sizi önemseyen insanları bir görseniz tüm sorun çözülecek.

BOĞA BURCU ♉

Yüksek enerjinizle etrafınızda topladığınız insanlar, size eğlenceli bir gün yaşatabilir. Belki iş yerinde öğle arasında gittiğiniz bir kafe, belki de akşam arkadaşlarla telefon üzerinden yapılan bir konferans görüşmesi, yahut aile arasında yaşadığınız sosyal bir aktivite, gününüze neşe katacak. Fakat bu grupta öyle birisi var ki çaresizce sizden yardım beklemekte. İşin kötüsü bunu size söyleyemeyecek kadar da çekingen. Biraz etrafınıza bakarsanız bu kişinin kim olduğunu kolaylıkla anlayacaksınız.

İKİZLER BURCU ♊

Bugün yine sizin günlerinizden bir tanesi. Sosyalleşmek ve yeni insanlarla tanışmak için en uygun zamanlardan. Sonuçlanmasını beklediğiniz bir işin şıp diye çözülüvermesi an meselesi. Beklediğiniz güzel haberi bugün-yarın alacaksınız gibi görünüyor.

YENGEÇ BURCU ♋

Etrafınızdakilerle yaşadığınız birtakım sorunlar nedeniyle gerçek duygularınızı saklamak zorunda kalabilir, çevrenizdekilere yapmacık davranabilrisiniz. Fakat bir sır tutma ustası olan siz, bu konuda çok zorlanmazsınız herhalde. Bir süre daha saklayabileceğiniz gerçekler elbette bir gün açığa çıkacak. Gardınızı alın, fırtına öncesi sessliği bu!

ASLAN BURCU ♌

Bu özgüvenin arkasında yatan 'elalem ne der' sorusu bir Aslan'a hiç yakışmıyor. Son zamanlarda çevrenizdekilerin sözlerini o kadar önemsiyorsunuz ki hayatınızı başkaları yaşamaya başlamış gibi! Halbuki aslan kendisini en çok seven burçlardan birisi olarak böyle şeylere pabuç bırakmaz. Hadi o eski 'ben böyle istiyorum' günlerine geçmek için geri sayıma başlayalım. 3-2-1!

BAŞAK BURCU ♍

Son günlerde üzerinize çöken tembellik ve mutsuz ruh halidnen kurtulmak yine sizin elinizde. 'Hiçbir şey yapmak istemiyorum' diyerek kendinizi motive edemez, günlerce televizyon karşısında kalabilirsiniz. Ayağa kalkın ve harekete geçin. Göreceksiniz, hareket size enerji ve neşe getirecek.

TERAZİ BURCU ♎

Hayatı hep toz pembe görüp çevrenizdekileri kendiniz kadar iyi sanma yalşını çoktan geçtiniz. Burası kurtlar sofrası: AÇ GÖZÜNÜ! O yapmaz, bu söylemez, şu düşünmez diye diye düşmanları iyice yaklaştırdınız kendinize. Artık bir kalkan çizmenin zamanı geldi. Yoksa kendi silahınızla vuracaklar sizi.

AKREP BURCU ♏

Kendi içinizde yaşadığınız sıkıntılar, yine sizin çözebileceğiniz problemlerden ileri geliyor. Başkalarına bunları 'dertleşmek' adı altında anlatıp zayıf noktalarınızı dışa vurmaktan vazgeçin. Aksi halde sizi yıkmak çok kolay olacak.

YAY BURCU ♐

İçinizdeki yenilik isteğini bastırmak yerine ona kulak verin. Enerjinizi yansıtacak birtakım dekoratif değişiklikler, belki yeni bir saksı çiçeği veya tablo, ya da ofise götüreceğiniz ufak bir çerçeve bile motonluğu aşmanızda ufak bir adım olabilir. ONdan sonra hızınıza kimse yetişemeyecek. Yeter ki ilk adımı atın!

OĞLAK BURCU ♑

Çalışkanlığınızla etkileyemeyeceğiniz kimsenin olmadığını düşünüyorsunuz fakat gerçekten öyle mi? Bu kimilerinin hiç umurunda olmaz, belki ilgisini istediğiniz kişinin de umurunda değildir. Farklı yollara sapmalı ve kartlarınızı bu kadar açık oynamamalısınız.

KOVA BURCU ♒

Son zamanlarda sonuçlanmasını beklediğiniz terfi, maaş zammı veya miras gibi işleriniz varsa tam da ihtiyacınız olan zamanda gelip sizi bulacak.

BALIK BURCU♓

Duygularınızı dinlemekten korkmayın, ve bu konuda etrafınızdaki eleştirilere de aldırmayın. Kimi mantığına güvenir, kimi zekasına, kimiyse hiçbir şeye. Sizin en azından güvenebileceğiniz bir şey var! Duygularınızı hafife almayın ve onlarla barışık olun. Bu belki birilerini üzmenize sebep olabilir ama her zaman sevgi kelebeği olma zorunluluğunuz yok öyle değil mi?