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TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI 2023 | Türkşeker geçici işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadrolar

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), 613 geçici işçiyi bünyesine katacağını duyurdu. Çeşitli kadrolarda 6 ay süre ile yapılacak alımı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Türkşeker tarafından paylaşılan ilanla başvuru tarihleri, şartları ve açılacak kadrolar belli olurken arama motorlarında sorgulanan 'Türkşeker geçici işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadrolar' konularını sizler için haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 14:02
TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI 2023 | Türkşeker geçici işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadrolar

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), kadrosuna alacağı 613 geçici işçi ilan ilan yayımladı. İlk olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Türkşeker'in kadrosuna katılacak personellerin müjdesini verirken "Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 613 geçici işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Peki Türkşeker geçici işçi alımı başvuru tarihleri, başvuru şartları ve açılacak kadrolar nedir? İşte detaylar...

TÜRKŞEKER GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, işçi adaylarında aranan şartlar 11 Eylül'de Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular, aynı internet sitesi üzerinden 11-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TÜRKŞEKER GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru şartları henüz belli olmadı. Alım yapılacak kadroya göre şartların belirleneceği bilinirken alım için adaylarda genel itibarıyla şu şartların aranması bekleniyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak,
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
  • Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak

Başvuru şartları, başvurulan kadrolara göre değişiklik gösterebilmektedir.

TÜRKŞEKER GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI AÇILACAK KADROLAR

  • Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni: 288 Kişi
  • Bilgisayarlı Makine Teknisyeni: 81 Kişi
  • Makine Teknisyeni: 81 Kişi
  • Kimya Teknisyeni: 80 Kişi
  • Makine Bakım Onarım Teknisyeni: 27 Kişi
  • Elektrik Teknisyeni: 21 Kişi
  • Tarım Makinaları Teknisyeni: 15 Kişi
  • İnşaat Teknisyeni:10 Kişi
  • Bilgisayar Teknisyeni: 5 Kişi
  • Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni:2 Kişi
  • Metal Teknolojisi Teknisyeni: 2 Kişi
  • Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni: 1 Kişi

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