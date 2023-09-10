OKULUN İLK GÜNÜ SERBEST KIYAFETLE GİDİLİR Mİ? | 11 Eylül 2023 okulun ilk günü üniforma zorunlu mu, sivil gidilir mi?

OKULUN İLK GÜNÜ SERBEST KIYAFETLE GİDİLİR Mİ? | Okulun açılmasıyla birlikte 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi başlıyor. 1. ve 9. sınıfların 'uyum programı' kapsamında okula 4 Eylül'de başlamasının ardından 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıflar için ilk ders zili 11 Eylül Pazartesi günü çalacak. Peki okulun ilk günü serbest kıyafetle gidilir mi? 11 Eylül 2023 okulun ilk günü üniforma zorunlu mu, sivil gidilir mi? İşte merak edilenler...

11 EYLÜL 2023 OKULUN İLK GÜNÜ ÜNİFORMA ZORUNLU MU, SİVİL GİDİLİR Mİ?

Her okulun kendisinin belirlediği kılık kıyafet yönetmeliğine uymak zorunda olan öğrenciler, yönetmelik gereği öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, aram, sembol rozet ve benzeri takılarla okula giremez. Ayrıca öğrenciler saç boyama, vücuda dövme, makyaj, bıyık ve sakal bırakamaz. Yönetmelikte bulunan hükümlere aykırı hareket edenlere yönelik disiplin cezası verilebilir. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin ve idarecilerin de kılık kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmesi gerekmektedir.

OKULUN İLK GÜNÜ SİVİL GİDİLİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilerin kılık ve kıyafet yönetmeliğine göre okulun ilk günü okula sivil olarak gidilmez. 11 Eylül Pazartesi günü eğitim kurumunun uyguladığı okul üniforması ile okula gidilmelidir. Eğer okul tamamen serbest kıyafetin uygulandığı bir okul türü değilse öğrenciler, Pazartesi günü okulun resmi kıyafetleriyle okullarda olacak.

Öğrenciler, daha önce kendilerine bildirilen okul kıyafeti ile okula gelecek. Konuyla ilgili gerekli bilgiler okul yönetimlerinden alınabilir.

OKULLARDA KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİ (Kılık Kıyafet Sınırlamaları)

MADDE 4 – (1) Öğrenciler;

a) Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takılar takamaz,

b) İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler giyemez,

c) Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez,

ç) Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez,

d) (Değişik: 22/9/2014-2014/6813 K.) Okullarda yüzü açık bulunur; siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz; saç boyama, vücuda dövme ve makyaj yapamaz, pirsing takamaz, bıyık ve sakal bırakamaz,

e) (Değişik: 22/9/2014-2014/6813 K.) Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda okul içinde baş açık bulunur.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖĞRENCİLERİNİN KILIK VE KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİK İÇİN TIKLAYIN

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden ortaokul öğrencilerine 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği; lise öğrencilerine 19/1/2007 tarihli ve 26408 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden okul yöneticileri hakkında ilgili disiplin hükümleri uygulanır. Uygulanmayacak ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 6 – (1) Diğer yönetmelik ve düzenleyici işlemlerin resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine ilişkin konulardaki bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri uygulanmaz.

(2) 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan "ile 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı "Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.