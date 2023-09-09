💰1 DOLAR KAÇ TL? | 9 Eylül 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

9 EYLÜL 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Eylül Cumartesi 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 26,83 (Alış) - 26,84 (Satış)

EURO: 28,69 (Alış) - 28,77 (Satış)

STERLİN: 33,36 (Alış) - 33,53 (Satış)

1 DOLAR = 26,84 TL

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👉9 Eylül Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.655,33

Gram altın satış: 1.655,92

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.749,00

Çeyrek altın satış: 2.795,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.515,00

Yarım altın satış: 5.591,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.996,00

Tam altın satış: 11.139,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.279,00

Cumhuriyet altını satış: 11.450,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.288,00

Ata altın satış: 11.429,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Eylül Cumartesi günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.