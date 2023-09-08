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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 8 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta ekranların en çok izlenen yemek programı olarak yayın hayatına devam ediyor. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da bu hafta eleme haftası. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta kim elendi? 8 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 14:40
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 8 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta'nın 242. haftasında gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 8 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 242. haftasında elenen isim henüz belli olmadı. Günün puanları verildiğinde hafta boyu en düşük puanı kazanan gelin ve kayınvalidesi programa veda edecek. Elenen yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

8 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 8 Eylül 2023 puan durumu henüz belli olmadı. 3 geline bu hafta -2 ceza puanı verildi. Tuğba, Elif ve Melike ceza puanlarını alan yarışmacılar oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 1 Eylül Puan Durumu:

  • Tuğba: 16
  • Melike: 16
  • Elif: 9
  • Esra: 5

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