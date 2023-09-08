FITCH TÜRKİYE KREDİ NOTU 2023 | Fitch Türkiye kredi notu açıklandı mı?

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye kredi notuyla ilgili meraklı bekleyiş devam ediyor. Fitch, 8 Eylül Cuma günü 23.30-00.00 saatlerinde Türkiye'nin notunu gözden geçirerek resmi açıklama yapacak. Ardından S&P Global ayın ilerleyen günlerinde notunu gözden geçirecek.

Analistler, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, yurt dışında Almanya'da enflasyon, ABD'de toptan stokların takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

FITCH TÜRKİYE KREDİ NOTU KAÇ?

Fitch, en son yapılan açıklamada Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak değerlendirmişti. Bu not, "yüksek spekülatif" olarak sınıflandırılmaktadır.