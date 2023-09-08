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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarih verdi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda emekli maaşı düzenlemesi için açıklama yaptı. Yılmaz emekliye ek zam için, "Emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 09:40 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 10:00
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda emekli maaşı düzenlemesi için açıklama yaptı. Yılmaz emekliye ek zam için, "Emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAMU TASARRUFLARI ARTACAK"

Kamu tasarrufları hakkında konuşan Yılmaz, bütçe açıklarının azalmasının, toplam tasarrufları artırdığını belirtti.

OVP'nin 4 temel amacı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Birinci amaç depremin rehabilitesi ve riskleri azaltmak. Enflasyonda tek haneye düşerken bile büyüme ve istihdamın devam edecek" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK

Bir başka formül ise taban maaşın yeniden belirlenmesi. Nisan ayında yapıldığı gibi bir ara formül ile taban maaş yükseltilebilir.

Bu durumda düşük maaş alanlar için yeni bir seyyanen artış gündeme gelmiş olur. Emeklilere ilişkin iyileştirme yasal düzenleme ile hayata geçirilebilecek. Meclis de Ekim ayında açılıyor. Bu nedenle emeklilerin gelirini artıracak düzenleme en erken Ekim ayında Meclis'e taşınacak.

EMEKLİLERE EK İKRAMİYE ÖDEMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği iyileştirme çalışması bir taraftan devam ederken yapılacak ara zam konusunun Ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor. Üçüncü ikramiye ise bu çalışmadan ayrı olarak düşünülüyor.

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