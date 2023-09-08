EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA HESAP DEĞİŞTİ! - İşte yeni oran

Orta Vadeli Program'ın detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Merkez Bankası'nın yüzde 62 olarak öngördüğü yıl sonu enflasyon tahmini OVP ile yüzde 65 olarak güncellenirken memur ve emekli maaşlarında 6 aylık enflasyon farkı beklentisi de yüzde 37.37'ya yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emelileri için yüzde 37.76 zammın garantilenmesinin yanı sıra eklenecek refah payı ile birlikte zam oranının yüzde 45'in üzerine çıkması bekleniyor. İşte yeni hesaplamalar...

'EMEKLİYE EK ZAM'MA SAYILI GÜN

Sabah'ın haberine göre, emekli zammının OVP kapsamında enflasyon farkının yükselmesiyle yüzde 45'i geçmesi, memura da Ocak ayı için yüzde 49.46 oranında zam yapılması bekleniyor. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli aylıklarında 6 aylık enflasyon oranın üzerinde ilave zam için düzenleme yapılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı emekli aylıklarında ilave artışa ilişkin çalışma yürütüyor. Emeklilere yapılacak ilave artışın Ocak ayı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda geçici bir yükselişin söz konusu olduğunu yıl sonu TÜFE'nin yüzde 65 olmasını beklediklerini ifade etti.

Yüzde 65 olan yılsonu enflasyon tahmini emekliye zam oranını ortaya koydu. TÜİK verilerine göre Temmuz-Ağustos artışı yüzde 19.44 olurken, OVP tahminine göre enflasyon zammı yüzde 37.76 olacak. Meclis'te yapılacak düzenlemeyle enflasyonun üzerine ek olarak bir iyileştirme yapılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ayrıca 7500 lira olan en düşük emekli aylığının da yılbaşında artırılması bekleniyor. Cepte olan enflasyon artışına göre en düşük emekli aylığına yüzde 37.76 zam durumunda 7500 liralık tutar 10 bin 332 liraya yükselecek. Bugün itibariyle 7 bin 900 lira olan emekli aylığı 10 bin 883 lira, 8 bin 200 lira olan emekli aylığı 11 bin 434 lira, 9 bin lira alan 12 bin 398 lira, 9 bin 400 lira alan da 12 bin 949 lira alacak.

💥Mevcut maaş: 7.500 ₺ 💥Zamlı maaş: 10.332 ₺

💥Mevcut maaş: 7.900 ₺ 💥Zamlı maaş: 10.883 ₺

💥Mevcut maaş: 8.200 ₺ 💥Zamlı maaş: 11.434 ₺

💥Mevcut maaş: 9.000 ₺ 💥Zamlı maaş: 12.398 ₺

💥Mevcut maaş: 9.400 ₺ 💥Zamlı maaş: 12.949 ₺

💥Mevcut maaş: 10.000 ₺ 💥Zamlı maaş: 13.776 ₺

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emeklilere 1100 lira olan bayram ikramiyeleri de artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek. Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor. Emekliler yeni yılda enflasyon zammıyla gelen kesin artış oranını ise 3 Ocak'ta öğrenecek. SSK, Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında (yapılacak düzenlemeyle refah payı ya da seyyanen artış da olacak) , memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.