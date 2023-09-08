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DEVAMSIZLIK AFFI KALKACAK MI? | Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Devamsızlıktan sınıfta kalma, sınıf tekrarı olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, lise öğrencilerine yönelik yaptığı açıklamalarda, sınıf tekrarının geri geleceğini duyurdu. Açık liseye geçişin zorlaşacağının altını çizen Bakan Tekin, liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını bildirdi. Bakan Tekin'in açıklamasından detayları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 22:31 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 15:07
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DEVAMSIZLIK AFFI KALKACAK MI? | Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Devamsızlıktan sınıfta kalma, sınıf tekrarı olacak mı?

DEVAMSIZLIK AFFI KALKACAK MI? | Liselerde sınıf tekrarının geri geleceği iddiaları gündemde yerini alırken konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak" dedi. Bunun üzerine arama motorlarında 'Devamsızlıktan kalma olacak mı? Liselerde devamsızlık affı kalkacak mı?' sorgulamaları hız kazandı. İşte detaylar...

DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALMA, SINIF TEKRARI OLACAK MI?

Eğitim gündemini değerlendirmek amacıyla medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda, yardımcı kitaplar, seçimlik dersler gibi bazı konularla yaptıkları çalışmayı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını vurgulayarak, "Özellikle okul terkleriyle ilgili yaşanan sorunlar var, onlarla ilgili değişiklikler eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilgili mevzuat değişiklikleriyle kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Aynı şekilde özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok dile getirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak" bilgisini paylaştı.

DEVAMSIZLIK AFFI KALKACAK MI?

Öğrencilerin devamsızlık durumlarına da değinen Bakan Tekin, "Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına…"

Öğretmenlerin yer değişikliği taleplerini karşılamak için ellerinden gelen her imkanı sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Tekin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öğretmen arkadaşlarımıza yer değişikliği için kendilerine yardımcı olacak bütün normları açtık. Bir takvim işlettik, daha önce ilan edilen yer değişikliği takvimi işlettik. Buna rağmen yer değişikliğini yapamayan, ama bizim de hala boş normlarımızın oluştuğu okullar için önümüzdeki hafta sonu bittikten sonra yer değiştirme işlemleri için bir takvim daha başlatacağımızı öğretmen arkadaşlarımıza paylaştık. Yani hem il içi, hem iller arası, hem de mazerete bağlı yer değişikliği taleplerinin bir kez daha kendilerine bütün okulları açarak yardımcı olacağımızı söyledik."

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