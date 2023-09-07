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YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023! - YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?

YÖKDİL olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın 2.'si 27 Ağustos Pazar günü yapıldı. Yılda 2 kez düzenlenen ve katılan öğrencilerin yabancı dil seviyesini belirleyen YÖKDİL'e katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarih için araştırmalara başladı. Peki YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı 2023...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 20:31 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 15:01
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YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023! - YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?

YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2), 27 Ağustos Pazar günü, saat 10.00'da yapıldı. 80 soru sorulan adaylardan bu sorulara 180 dakikada doğru cevapları vermeleri istendi. Sınava katılan adayların dil seviyelerini belirleyen YÖKDİL sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. İşte detaylar...

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sonuçları, 7 Eylül 2023 Perşembe günü açıklanan sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sınav, 85 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmazken 2023-YÖKDİL/2 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapıldı. 3 saat (180 dakika) süren ve toplam 80 sorunun yer aldığı sınav 13.15'te sona erdi.

2023-YÖKDİL/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

ÖSYM YÖKDİL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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