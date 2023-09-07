YKS BOŞ KONTENJANLAR KILAVUZU 2023 | ÖSYM 2023 YKS boş kontenjan taban puanları

YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN KILAVUZU 2023 | Üniversite adaylarının ek tercih bekleyişi devam ederken YÖK tarafından paylaşılan takvimde ek tercihlerin tarihine ilişkin bilgi paylaşılmadı. İlk yerleştirme sonuçlarında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, yeniden tercih yapmak için boş kontenjanları ve taban puanları araştırırken arama motorlarında sorgulanan 'YKS 2. tercihler boş kontenjanlar - ÖSYM 2023 YKS boş kontenjan taban puanları' konularını sizler için derledik.

YKS 2. TERCİHLER BOŞ KONTENJANLAR

YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları bilgisini içeren 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

Ek yerleştirmeler için açılan kontenjanlar, üniversite kayıt işlemlerinin ardından açıklanmakla birlikte süreç şöyle ilerleyecek:

👉YÖK, kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM'ye bildirecek.

👉ÖSYM tercih kılavuzu yayımlayacak.

👉ÖSYM'nin kılavuzunda adaylar güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını görüntüleyebilecek.

YKS ek yerleştirme kılavuzuna ilişkin ÖSYM tarafından bilgilendirme yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

2022 EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILDI?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Ek Yerleştirme takvimine göre, ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül 2022 tarihlerinde yapıldı. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırırken ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

2022 yılında ek yerleştirme tercih ücreti 50,00 TL olarak belirlenmişti. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.