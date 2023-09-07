TAVUKLU BEĞENDİ TARİFİ | Tavuklu Beğendi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TAVUKLU BEĞENDİ TARİFİ | Patlıcan, beşamel sos tavuk üçlüsünden oluşan tavuklu beğendi, et yerine tavuk tercih edenlerin en sevdiği lezzetler arasında yer alıyor. Sofralarınızı süsleyecek, yaz kış tercih edebileceğiniz bu yapımı kolay ve lezzetli tarif için malzemeler, yapılışı ve püf noktaları haberimizde derledik.

TAVUKLU BEĞENDİ NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

2 yemek kaşığı mısır yağı

500g tavuk

1 adet soğan

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 tatlı kaşığı salça

1 adet domates

Kırmızı toz biber

Tuz

Yarım su bardağı sıcak su

Beğendisi İçin;

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

510g közlenmiş Patlıcan

Yarım su bardağı Rende mozzarella

Karabiber

Tuz

Muskat

1 çay bardağı süt

Yapılışı: