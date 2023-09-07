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TAVUKLU BEĞENDİ TARİFİ | Tavuklu Beğendi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Yapımı orijinal hünkar beğendi ile aynı olup tek değişikliği et yerine tavuk kullanılması olan Tavuklu Beğendi, sofraların en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Tavukla patlıcanın muhteşem uyumunu tabaklara taşıyan tavuklu beğendiyi evinde yapmak isteyenler arama motorlarında 'Tavuklu beğendi nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarıyla tabuklu beğendi tarifi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 13:51 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 13:51
TAVUKLU BEĞENDİ TARİFİ | Tavuklu Beğendi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TAVUKLU BEĞENDİ TARİFİ | Patlıcan, beşamel sos tavuk üçlüsünden oluşan tavuklu beğendi, et yerine tavuk tercih edenlerin en sevdiği lezzetler arasında yer alıyor. Sofralarınızı süsleyecek, yaz kış tercih edebileceğiniz bu yapımı kolay ve lezzetli tarif için malzemeler, yapılışı ve püf noktaları haberimizde derledik.

TAVUKLU BEĞENDİ NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

  • 2 yemek kaşığı mısır yağı
  • 500g tavuk
  • 1 adet soğan
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 1 adet domates
  • Kırmızı toz biber
  • Tuz
  • Yarım su bardağı sıcak su

Beğendisi İçin;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 510g közlenmiş Patlıcan
  • Yarım su bardağı Rende mozzarella
  • Karabiber
  • Tuz
  • Muskat
  • 1 çay bardağı süt

Yapılışı:

  • Öncelikle tavuklarımızı kuşbaşı doğrayalım ve ocağa aldığımız tavamıza mısır yağı ekleyerek tavuklarımızı pişirelim.
  • Ardından yemeklik doğranmış soğan, kırmızı ve yeşil biberi ekleyerek kavuralım.
  • Salça ve doğranmış domatesi ilave ederek kavurmaya devam edelim.
  • Kırmızı toz biber, tuz ve son olarak sıcak suyu ekleyelim, karıştırarak pişirelim.
  • Beğendisini hazırlamak için tavamıza tereyağını alarak eritelim.
  • Ardından unu ekleyerek güzelce kavuralım.
  • Közlenmiş patlıcanı da tavaya ilave ederek karıştıralım.
  • Ardından rendelenmiş mozzarella peyniri, karabiber, tuz ve muskatı ekleyelim. Peynir eriyinceye kadar karıştıralım.
  • Son olarak sütü ekleyelim ve beğendi sütü çekip toparlanana kadar karıştıralım. Tavuklu beğendi servise hazır! Şimdiden afiyet olsun.

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