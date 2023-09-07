Haberler Haberler BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 8 EYLÜL CUMA 2023 | Dolap içi düzenleyiciler, çeyizlikler...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 8 EYLÜL CUMA 2023 | Dolap içi düzenleyiciler, çeyizlikler...

BİM aktüel ürünleri bu hafta büyük indirimlerle raflardaki yerini aldı. Çeyizlik ürünlerle dikkat çeken BİM 8 Eylül kataloğunda, küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine, dolap içi düzenleyicilerden nevresimlere onlarca ürün inanılmaz fiyatlarla sizi bekliyor. İşte BİM 8 Eylül Cuma haftanın indirimli ürünleri kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 10:33 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 10:50
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 8 EYLÜL CUMA 2023 | Dolap içi düzenleyiciler, çeyizlikler...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 8 EYLÜL CUMA | Her hafta Salı ve Cuma günleri resmi internet sitesinden yayımlanarak vatandaşlara duyurulan BİM'in indirimli ürünleri, bu hafta da raflardaki yerini aldı. 8 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere temel hijyen ürünlerinde inanılmaz indirimlere giden zincir marketler kuruluşunda 8 Eylül 2023 Cuma günü indirime girecek aktüel ürünleri sizler için derledik.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 8 EYLÜL CUMA 2023 | Dolap içi düzenleyiciler, çeyizlikler...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Hafta içi: 09:00-21:00
Hafta sonu: 09:00-21:00

Dini bayramların ilk günü BİM marketleri kapalıdır. Ancak, diğer bayram günleri ve resmi tatillerde BİM marketleri normal çalışma saatlerinde hizmet vermektedir.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 8 EYLÜL CUMA 2023 | Dolap içi düzenleyiciler, çeyizlikler...

BİM ZİNCİR MARKETLER HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. bugün Türkiye'nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirketi konumundadır.

BİM'in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, çoğunluğunu kendine ait markaların oluşturduğu yaklaşık 900 üründen oluşan ürün yelpazesini Türkiye çapında faaliyet gösteren perakende mağazaları aracılığıyla tüketicilere sunmaktadır. BİM ayrıca, 2021 yılı sonlarında BİM MARKET mobil uygulaması üzerinden gıda dışı ürün ile online alışveriş hizmeti de vermeye başlamıştır.

BİM, istikrarlı bir biçimde büyümesini 2022 yılında da sürdürmüştür. 2022 yılında yurt içinde dört yeni bölge müdürlüğü/lojistik merkezinin yanı sıra 919 yeni mağaza açarak 2022 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 10.370 mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 8 EYLÜL CUMA 2023 | Dolap içi düzenleyiciler, çeyizlikler...

BİM, 2015 yılı Mart ayında yeni perakende modeli FİLE'yi hizmete sunmuştur. İndirim konseptiyle süpermarket anlayışını birleştiren FİLE, güçlü, taze, kaliteli ve bol çeşitli bir ürün gamı sunarak müşterilerin beğenisini kazanmış ve perakende sektöründe kısa zaman içinde kendine önemli bir yer edinmiştir. 2022 yılı sonu itibariyle 24 şehirde 202 mağaza ve 3 lojistik merkezi ile faaliyetlerine devam eden FİLE aynı zamanda müşterilerine FİLE MARKET mobil uygulamasıyla online alışveriş hizmeti sunmaktadır.

BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2022 yılında 49 yeni mağaza açarak toplam 627 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır'da ise 2022 yılında 11 mağaza açarak 311 mağazaya ulaşmıştır. 2022 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Mısır'dakilerle birlikte toplam 11.510 mağaza bulunmaktadır.

BİM, sadece pazar büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda yatırımları ve oluşturduğu istihdamla da ekonomiye katkı sağlamaya devam etmektedir. 2022 yılında çoğunluğu yurt içine olmak üzere konsolide bazda 5,1 milyar TL yatırım harcaması yapmıştır. Ayrıca, 2022 yılında yaklaşık 10 bin yeni istihdam oluşturan BİM konsolide bazda yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır.

BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

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