BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 8 EYLÜL CUMA 2023 | Dolap içi düzenleyiciler, çeyizlikler...

BİM, 2015 yılı Mart ayında yeni perakende modeli FİLE'yi hizmete sunmuştur. İndirim konseptiyle süpermarket anlayışını birleştiren FİLE, güçlü, taze, kaliteli ve bol çeşitli bir ürün gamı sunarak müşterilerin beğenisini kazanmış ve perakende sektöründe kısa zaman içinde kendine önemli bir yer edinmiştir. 2022 yılı sonu itibariyle 24 şehirde 202 mağaza ve 3 lojistik merkezi ile faaliyetlerine devam eden FİLE aynı zamanda müşterilerine FİLE MARKET mobil uygulamasıyla online alışveriş hizmeti sunmaktadır.

BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2022 yılında 49 yeni mağaza açarak toplam 627 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır'da ise 2022 yılında 11 mağaza açarak 311 mağazaya ulaşmıştır. 2022 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Mısır'dakilerle birlikte toplam 11.510 mağaza bulunmaktadır.

BİM, sadece pazar büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda yatırımları ve oluşturduğu istihdamla da ekonomiye katkı sağlamaya devam etmektedir. 2022 yılında çoğunluğu yurt içine olmak üzere konsolide bazda 5,1 milyar TL yatırım harcaması yapmıştır. Ayrıca, 2022 yılında yaklaşık 10 bin yeni istihdam oluşturan BİM konsolide bazda yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır.

BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.