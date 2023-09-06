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S SPORT PLUS CANLI İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek kulüplerimizin müsabakalarını yayınlayacak kanallardan biri olan S Sport Plus'un yayın detayları ve frekans bilgileri merak ediliyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın play-off turu maçları nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 13:40 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 13:50
S SPORT PLUS CANLI İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

UEFA Konferans Ligi'nde birçok maçı yayınlayan S Sport Plus, play-off turu ilk müsabakalarında ve rövanş maçlarında da yayıncı olacak. UEFA Konferans Ligi'nde Twente - Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta yer alacak. Beşiktaş'ın Avrupa maçının yayıncısı henüz bilinmiyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ NE? NASIL ÜYE OLUNUR? TV'DE NASIL İZLENİR?

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT PLUS CANLI İZLE

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

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