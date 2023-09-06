İSTANBUL SEL DESTEĞİ 2023 | İçişleri Bakanı duyurdu: Her hane için 15 bin TL ödenecek

İSTANBUL SEL DESTEĞİ 2023 | İstanbul'da 5 Eylül akşam saatlerinde etkili olan sel nedeniyle 1.500'ü aşkın ev ve iş yeri zarar gördü. 3 aylık yağışın 1,5 saatte düştüğü belirtilen doğal afette 3 vatandaşımız hayatını kaybederken kayıp 3 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hasar tespit çalışmalarının ardından hane başına 15 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu. İşte detaylar...

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da ilk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına;

- AFAD'dan 10.000 TL

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5.000 TL olmak üzere

Toplam 15.000 TL Yardım Ödemesi yapılacaktır."

#İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda Kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlerin zarar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta #sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; ✅ AFAD'dan 10.000 TL ✅ Aile ve Sosyal… pic.twitter.com/fdtWv4H4J2 September 6, 2023

İSTANBUL SEL YARDIM ÖDEMESİ BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Konuya ilişkin Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı dışında resmi bir açıklama gelmedi. "İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD'dan 10 bin lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 5 bin lira olmak üzere toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına ilişkin detaylara ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

VEFAT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolanları aramayı sürdürüyor. Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor. Çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.

Ekipler, ormanlık alanda bir erkek cesedi buldu. Böylece İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde dün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatılmış, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomruklar sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomrukların da etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edilmişti. Ekipler tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı kurtarılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ÇEVRE İLLERDEN DESTEK

Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) selin yaşandığı Kırklareli'nde arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Aşırı yağışlar Kırklareli'nde etkili oldu. Yaşanan selde kaybolan kişilerin arama çalışması devam ediyor. Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekibi Kırklareli'nde meydana gelen selin ardından sahadaki arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak amacıyla 1 UMKE aracı ve 4 personeli ile bölgeye ulaşarak devam eden arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı.

Küçükçekmece'de Halkalı Gümrüğü'nün içinde bulunan bir kafede sel suları nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 68 kişi, kurtarma operasyonuyla botlara bindirilerek kurtarıldı.

Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerini su bastı. İş yerini su basan vatandaşlar kovalarla su tahliyesi yaparken, bodrum katta kalan bir çift ise son anda komşuları tarafından kurtarıldı.

SELZEDELER KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Küçükçekmece'de Atatürk ve Mehmet Akif Mahalleleri, selden en çok etkilenen yerlerden biriydi. Evlerin bodrum katının sular altında kaldığı, bir gecekondunun çöktüğü Atatürk Mahallesi'nde sabah saatlerinden itibaren temizlik çalışmaları başladı. Mehmet Akif Mahallesi'nde ise bir binanın zemin katı yıkıldı. Derenin yanında olan bina önündeki yol da çöktü. Mahalleli ise hem yardım etmek hem de arabalarını kurtarmak için akşam saatlerinde sokağa döküldü. Mahalleli, yağışın sele dönüşmesini metro çalışması nedeniyle saclarla örtülen sokağa bağladı. Arabasını kurtarmak isterken elinden yaralanan Eyüp Aydoğan, "Saclar engel olduğu için su yükseldi ve arabaların dolmasına, paramparça olmasına sebep oldu. Sac bariyerleri kaldırarak suyun oradan geçmesini sağlamak istedim. Su aşırı geldi, beni de suya düşürdü" dedi.

"CAN PAZARI YAŞADIK, PERİŞAN OLDUK"

Mahalle sakini Hasan Topal da, "Arabaların içi pislik içinde, insanlar böyle şeylerden hastalık da kapabilir. Derenin içine iki tane araba düştü. Onlar derenin içinde düşmeseydi bu kadar olmazdı. Sel buraya doğru gelmeye başladı. Arabaları tutalım derken kendi canımızdan olacaktık" dedi. Hüseyin Gizik, "Bir yağmur geldi, ne olduğunu anlayamadık. Bir baktık sel bastı, bütün arabalar su içinde yüzüyor. Evden dışarı çıkamadık, müdahale edemedik. Feci şeyler yaşadık. Binanın bodrumu ağzına kadar su dolu. İkinci katın basamağına kadar su çıktı. Arabaları sürükledi, biri oraya, biri buraya vurdu. Benim arabam minibüsün üstünde kaldı. Su çekildikçe aşağı düştü. Arabalar pert, olduğu gibi su içinde" dedi.

Eyüp Aydoğan, "Bu hadisenin daha fazla etkili olmasının sebebi metro etrafındaki sac bariyerlerin olması. O yüzden su buraya doldu. Araçların pert olmasına sebebiyet verdi. Burası ve diğer taraf meyilli olduğu için gelen su parktan öbür tarafa gidiyordu. Saclar engel olduğu için su yükseldi ve arabaların dolmasına, paramparça olmasına sebep oldu. Sac bariyerleri kaldırarak suyun oradan geçmesini sağlamak istedim. Su aşırı geldi, beni de suya düşürdü. Arabanın üstüne çıktım, boğulma tehlikesi de geçirdim. Yüzücü olduğum için çok endişe etmedim ama birçok arkadaşım beni oraya götürmek istemedi. Ben yardım olsun, mal ve can zayiatı olmasın diye gittim. Bazı araçların kaskosu var, bazılarının kaskosu yok. Kaskosu olmayan araç sahipleri bu konuda zor durumda kalacak. Bir can pazarı yaşadık, çok perişan olduk" diye konuştu.

Mahalle sakini Celal Öztürk de, "İki araba dereye yuvarlandı, bir araba sıkıştı. Köprüdeki sular yukarı doğru gelmeye başladı. Biz kaçmaya başladık, giderleri açıyorduk. Bir Suriyeli aile vardı, kadın ve 2 çocuk. Kapıyı zorladık, kırdık, yine açamadık. Onları camdan çıkardık, evimize götürdük. Yan taraftaki duvar komple patladı, sular götürdü. Sonra demir kapı açıldı ve aileler aşağı doğru kaçtı. Arabaların içinde insanlar sıkıştı onu da ip atarak kurtardık. Hiç kimse evinden çıkamadı. Bodrum katları hep su doldu. Yukarıdan bir araba geldi o araba köprünün altında arabayı sürükledi. Şoförle beraber komple dereye yuvarlandı. Ona ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. 5 dakikalık bu olay oldu, ondan sonra her yer sular altında kaldı" diye konuştu.