Haberler Haberler AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ BELLİ OLDU MU? Açık lise kayıt yenileme tarihleri ne zaman

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ BELLİ OLDU MU? Açık lise kayıt yenileme tarihleri ne zaman

AÖL KAYIT YENİLEME 2023-2024 - Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları sorgulaması sıkça yapılıyor. MEB'den gelecek açıklama bekleniyor. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? Ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 17:20 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 17:20
AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ BELLİ OLDU MU? Açık lise kayıt yenileme tarihleri ne zaman

Lise eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler 2023-2024 Açık lise kayıt tarihleri ne zaman olacak sorusuna yanıt arıyor. AÖL kayıt yenileme için adaylar gün sayıyor. 2023-2024 AÖL kayıtlarının ne zaman başlayacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi sitesinden duyurulacak.

MEB tarafından AÖL yeni dönem kayıt tarihlerine dair henüz bir resmi duyuru yayımlanmadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lise 2023-2024 takviminin belli olması ile netlik kazanacak.

2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin Eylül ayında başlaması tahmin ediliyor.

AÖL YENİ KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında gerçekleştirilir. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından alınır.

Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatırması gerekir. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptırabilir.

AÖL KAYIT BELGELERİ NELER?

İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.

* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

DİĞER
atv'nin yeni dizisi Safir bu akşam izleyicisiyle buluştu!
Son dakika: Ekonomide yeni yol haritası! Başkan Erdoğan Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı: OVP'ye desteğimiz tam, hedeflerimize ulaşacağız
KABIZLIK PROBLEMİ ÇEKENLER ! BU VİDEO SİZİN İÇİN 👊
G.Saray'dan yılın transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
22 BELEDİYEDEN 980 PERSONEL ALIM İLANI | KPSS puan şartı yok! İşte başvuru tarihleri ve şartları...
Mevlid Kandili ne zaman 2023?
Orta Vadeli Program (OVP) ne zaman açıklanacak? OVP nedir?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Eylül 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muhammed Demirci sürprizi! İşte yeni takımı... Muhammed Demirci sürprizi! İşte yeni takımı... 16:51
Fırtına Mendy'e kavuşuyor! İşte geliş saati Fırtına Mendy'e kavuşuyor! İşte geliş saati 16:42
Kartal'dan 10 numara bombası! Kartal'dan 10 numara bombası! 16:32
Sakaryaspor'dan orta saha hamlesi! Sakaryaspor'dan orta saha hamlesi! 16:20
G.Saray'dan Tete açıklaması! FIFA... G.Saray'dan Tete açıklaması! FIFA... 16:04
A Milli Takım Eskişehir'de A Milli Takım Eskişehir'de 16:01
Daha Eski
Manchester United iddiaları kabul etti! Manchester United iddiaları kabul etti! 15:57
Kerem Gündüz Fenerbahçe'de! Kerem Gündüz Fenerbahçe'de! 15:40
Litvanya - Karadağ maçı hangi kanalda? Litvanya - Karadağ maçı hangi kanalda? 15:35
Sırbistan - Macaristan maçı hangi kanalda? Sırbistan - Macaristan maçı hangi kanalda? 15:31
Kazakistan - Finlandiya maçı hangi kanalda? Kazakistan - Finlandiya maçı hangi kanalda? 15:28
Danimarka - San Marino maçı hangi kanalda? Danimarka - San Marino maçı hangi kanalda? 15:22