DGS STERCİH SONUÇLARI 2023 | ÖSYM DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİH SONUÇLAR 2023 | ÖSYM tarafından her yıl, eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar için düzenlenen DGS sınavında sonuç etabının ardından tercih süreci de sona erdi. Sınava katılan adaylar, ÖSYM'nin sonuç sitesinden öğrendikleri puanları doğrultusunda tercih yapmalarının ardından tercih sonuçları için araştırmalara başladı. Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2023 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanacak olan DGS tercih sonuçları için tarih açıklanmadı. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından kısa süre sonra açıklanması beklenen DGS sonuçlarına ilişkin resmi bilgilendirme yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

2022 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Geçtiğimiz sene DGS sınavına girip tercih yapan adayların tercih sonuçları, 7 Eylül 2022'de açıklanmıştı. Tercihler ise 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu sene ise tercih işlemleri 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı. Bu nedenle tercih sonuçlarının Eylül ayının 2. haftasından itibaren erişime açılması bekleniyor.

2022 DGS TABAN PUANLARI, SIRALAMALARI VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2023 DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

💥Bireysel tercihleri gerçekleştirmek için 29 Ağustos 2023 tarihinden itibaren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile birlikte ÖSYM'nin resmi web adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden elektronik ortamda tercihlerini yapabilecekler.

💥Yükseköğretim lisans programlarına yönelik tercihlerinizi oluştururken, Tercih Kılavuzu'nda yer alan tablolardan faydalanmanız oldukça önemlidir. ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanan bu kılavuz, sizin en doğru tercihleri yapmanız için kılavuz niteliği taşımaktadır.

2023 DGS SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

💥2023 DGS tercihlerinizin başarılı ve isabetli olabilmesi için, ÖSYM tarafından hazırlanan 2023 DGS Tercih Kılavuzu'nu dikkatle incelemenizi öneririz. Yerleştirme sürecinde, 2023-DGS Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen prensipler ve kurallar geçerli olacaktır. Ayrıca, 2023-DGS Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar da yine ÖSYM tarafından paylaşılmıştır. Bu bilgileri detaylıca gözden geçirerek tercihlerinizi yapmanız önemlidir.

💥DGS tercihleri, ÖSYM'nin aday işlemleri tercih sayfasında belirtilen puan durumuna göre uygun okulların sırasına göre yapılacaktır.

💥Unutulmaması gereken en önemli nokta, mezun olduğunuz ön lisans programının hangi alan lisans koduna denk geldiğini doğru şekilde belirlemektir. Uyumsuz bir lisans kodu tercih etmek, tercihinizin geçersiz sayılmasına neden olabilir.

💥Her adayın toplamda 30 tercih hakkı bulunmaktadır ve bu tercihleri kendi ilgi ve isteklerinize göre belirleyebilirsiniz. Ancak akılda tutulmalıdır ki, daha yüksek puana sahip olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir.