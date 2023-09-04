Haberler Haberler YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023! - YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?

YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023! - YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?

YÖKDİL olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın 2.'si 27 Ağustos Pazar günü yapıldı. Yılda 2 kez düzenlenen ve katılan öğrencilerin yabancı dil seviyesini belirleyen YÖKDİL'e katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarih için araştırmalara başladı. Peki YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı 2023...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:50
YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023! - YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?

YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2), 27 Ağustos Pazar günü, saat 10.00'da yapıldı. 80 soru sorulan adaylardan bu sorulara 180 dakikada doğru cevapları vermeleri istendi. Sınava katılan adayların dil seviyelerini belirleyen YÖKDİL sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. İşte detaylar...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sonuçları, 12 Eylül 2023 Salı günü açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Sınav, 85 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmazken 2023-YÖKDİL/2 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapıldı. 3 saat (180 dakika) süren ve toplam 80 sorunun yer aldığı sınav 13.15'te sona erdi.

2023-YÖKDİL/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

ÖSYM YÖKDİL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

>

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar'dan yıldız isme şok sözler! "O ismi kesemez"
Dünyanın gözü Soçi'de! Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin ile bir araya geldi
Kartal'dan büyük bomba! İstanbul'a geliyor
G.Saray'dan Devler Ligi harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ALES/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023
Jüpiter Retrosuna Hazır mıyız?
Yüksek Lisans yapmak için ALES puanı kaç olmalı?
Tezsiz yüksek lisans için ALES gerekir mi?
ALES-2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray yeni orta sahasını buldu! Lisansı çıktı G.Saray yeni orta sahasını buldu! Lisansı çıktı 15:36
Şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu Şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu 15:32
Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Fransız orta saha Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Fransız orta saha 15:22
Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi... Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi... 15:16
Messi'li Inter Miami, son şampiyonu devirdi! Messi'li Inter Miami, son şampiyonu devirdi! 14:47
Kartal'a Coutinho'dan flaş haber! Kartal'a Coutinho'dan flaş haber! 14:45
Daha Eski
Ramos'un yeni takımı belli oldu! Ramos'un yeni takımı belli oldu! 14:28
Beşiktaş taraftarı transfere tepkili! Beşiktaş taraftarı transfere tepkili! 13:39
G.Saray'da şok gelişme! Paul Pogba... G.Saray'da şok gelişme! Paul Pogba... 13:19
Filenin Sultanları yurda döndü Filenin Sultanları yurda döndü 12:59
F.Bahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler F.Bahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler 12:51
Galatasaray'da Kerem-İcardi iş birliği! Galatasaray'da Kerem-İcardi iş birliği! 12:48