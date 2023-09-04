Haberler Haberler TARIM KREDİ'DE OKUL FIRSATI | Yüzde 50'ye varan indirimlerle yaklaşık 100 ürün raflarda sizi bekliyor!

TARIM KREDİ'DE OKUL FIRSATI | Yüzde 50'ye varan indirimlerle yaklaşık 100 ürün raflarda sizi bekliyor!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Eylül ayı kataloğunu 'Haydi Çocuklar Okula' temasıyla yayımladı. Yaklaşık 100 üründe yaptığı dev indirimlerle okula dönüş yoluna neşe katan Tarım Kredi, hem öğrencilerin hem de velilerin yüzünü güldürüyor. Peki Tarım Kredi okul kataloğunda neler var? TKKM'de hangi ürünler indirimli? İşte Eylül ayı indirimli ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 12:10
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