Haberler Haberler MELİSSA VARGAS KİMDİR? Melisa Vargas kaç yaşında? Milli voleybolcu Melissa Vargas nereli?

MELİSSA VARGAS KİMDİR? Melisa Vargas kaç yaşında? Milli voleybolcu Melissa Vargas nereli?

Milletler Ligi'ndeki şampiyonluğun ardından CEV 2023 Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanarak göğümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dikkat çeken isimlerinden birisi olan Melissa Vargas'ın yaşı, hayatı ve kariyeri sporseverler tarafından sorgulanıyor. İşte Melissa Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında sorularının yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 18:45 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 19:20
MELİSSA VARGAS KİMDİR? Melisa Vargas kaç yaşında? Milli voleybolcu Melissa Vargas nereli?

Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 3 Eylül 2023 Pazar akşamı saat 21.00'de 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan final mücadelesinde rakibini 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerle karar seti sonrası 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Filenin Sultanları bu zaferle, 2019 finalinde yine karar setinde kupayı kaybettiği Sırbistan'dan rövanşı almayı başardı.

MELİSSA VARGAS KİMDİR? Melisa Vargas kaç yaşında? Milli voleybolcu Melissa Vargas nereli?

MVP MELISSA VARGAS SEÇİLDİ!

final maçında 41 sayı bulan Melissa Vargas yapılan oylamayla "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu" seçildi.

Vargas böylece, Milletler Ligi organizasyonunun ardından bir kez daha bir turnuvada en değerli oyuncu seçilmiş oldu.

BOSKOVIC'İN REKORUNU KIRDI

Vargas, İsveç'e karşı oynanan maçta 112 km hızındaki servis ile Tijana Boskovic'e ait olan 111.4 km/h'lık servis hızı rekorunu kırdı.

MELİSSA VARGAS KİMDİR? Melisa Vargas kaç yaşında? Milli voleybolcu Melissa Vargas nereli?

MELISA VARGAS KİMDİR? VARGAS KAÇ YAŞINDA?

Melissa Teressa Vargas Abreu 16 Ekim 1999'da dünyaya gelen Küba asıllı Türk milli voleybolcudur.

Tam adı Melissa Teressa Vargas Abreu olan 23 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe kadın voleybol takımında forma giyiyor. Türk statüsüne geçmesinin ardından milli takımda da yerini alan Vargas, 16 Ekim 1999 doğumlu. 23 yaşındaki milli voleybolcu 1 metre 94 santimetre boyuna sahip. 76 kilogram ağırlığındaki oyuncu pasör çaprazı ve 3.26 metre smaç yüksekliğine sahip.

MELİSSA VARGAS KİMDİR? Melisa Vargas kaç yaşında? Milli voleybolcu Melissa Vargas nereli?

12 yaşında Küba alt yaş millî takımlarında oynamaya başlayan Vargas, 2016-17 sezonunda Agel Prostejov takımına transfer oldu. 2018-19 sezonuyla birlikte de Fenerbahçe'ye katılan Vargas burada performansını sergilemeye devam ediyor.

Lisede Cienfuegos Cuba takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, 12 yaşında Küba alt yaş millî takımlarında oynamaya başladı. 2016-17 sezonunda Agel Prostejov takımına transfer olan oyuncu, 2018-19 sezonuyla birlikte Fenerbahçe'ye katıldı.

MELİSSA VARGAS KİMDİR? Melisa Vargas kaç yaşında? Milli voleybolcu Melissa Vargas nereli?

KÜBA'DA 4 SENE MEN CEZASI

16 yaşındayken Eczacıbaşı'na 32 sayı atan Vargas, başarısını gösterdi ve voleybol camiasının en dikkat çeken isimlerinden birisi oldu. Kariyerinin zirvesindeyken Çekya'da sakatlandı. Tedavi için Küba'ya döndü ancak devletin koşullarından memnun olmadığı için özel klinikte tedavi aldı.

Devlet koşullarını beğenmemesi nedeniyle Küba Federasyonu Melissa Vargas'ı "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" sebebi ya da suçuyla 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti. Ülkesinin tutumu Melissa Vargas'ı voleyboldan uzaklaştırmadı. Başarılı isim İsviçre kulüplerinden biri olan Volero Zürih'e transfer oldu. Vargas İsviçre'ye "Sığınmacı" statüsüyle gelmişti

MELİSSA VARGAS KİMDİR? Melisa Vargas kaç yaşında? Milli voleybolcu Melissa Vargas nereli?

"Pişman değilim, dünyanın en iyi voleybolcusu olmak istiyorum" diyen Melissa Vargas'ın, o sene Fenerbahçe Opet'e transferi gerçekleşti. Fenerbahçe'ye geldiği ilk andan beri taraftarın sevgilisi olan isim Sırbistan Milli Takım antrenörü Zoran Terzic'in de gözdesi oldu. Yoğun bir çaba sonucu Vargas, Sırbistan vatandaşı oldu fakat FIVB ise Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi.

MELİSSA VARGAS KİMDİR? Melisa Vargas kaç yaşında? Milli voleybolcu Melissa Vargas nereli?

KİMLİĞİ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALDI

2021 yılında Türk vatandaşlığı alan Vargas'a, 9 Nisan'da düzenlenen bir törende Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kimlik verildi. Türk vatandaşlığına geçmesiyle Melissa olan ilk adını Türkçeleştirerek Melisa olarak değiştirdi.

Melissa Vargas 23 yaşında, 1,94 cm boyunda ve 76 kg ağırlığında.

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