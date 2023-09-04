Haberler Haberler KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları ile ilgili aramalar yapılıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) yurt başvurularının alınması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Üniversite sınav sonuçlarına göre ilk kez herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile eğitimine devam eden ara sınıf öğrencilerinin gerçekleştirdiği başvuruların ardından Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü değerlendirme sürecine başladı. Değerlendirme sonuçları; e-Devlet kapısından açıklanacak. Tüm dikkatler şimdi 'GSB KYK yurt sonuçları açıklandı' duyurusunda. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı ve sonuç tarihi hakkında tüm bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 19:19 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 19:19
KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 29 Ağustos tarihinde başlatılan KYK yurt başvuruları 2 Eylül'de sona ermişti. KYK yurt başvurularını tamamlayan adaylar şimdi de yurt sonuçları için beklemeye geçti.

Yurtlarında barınmak için belirlenen tarihlerde müracaat eden öğrencilerden yurda kesin kayıt hakkı kazananlar, belgelerini yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim edecekler. KYK yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere ayrıca beslenme yardımı da yapılacak. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Farklı kurumlardan kontrol işlemleri gerçekleştirilerek yapılacak değerlendirmeler nedeniyle KYK yurt sonuçlarının değerlendirme sürecinin 2 haftayı bulması bekleniyor. Bakanlıkça belirlenen tarihlerde hak sahipleri ve yedek alım sonuçları ilan edilecek. Sonuçlar https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden kontrol edilebilecek.

KYK YURT SONUCU SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN…

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor. Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KİMLERDEN KYK YURT ÜCRETİ ALINMAYACAK?

GSB'den yapılan bilgilendirmeye göre yurt ücreti alınmayacak öğrenciler şöyle;

  • Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
  • Gazi ve gazi çocukları,
  • Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
  • Devlet koruması altında olanlar,
  • Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

KYK YURT SONUCU SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN…

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öğrencilerin öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrencilerin, sonuç ekranında belirtilen belgelerden engel raporunu yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay, diğer öncelik belgelerini ise yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından doğrulanamayan belgeyi verilen sürede teslim edemeyen öğrencilerin kayıtları, kayıtlı kaldıkları günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan silinir.

• Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri ile gazi ve gazi çocukları (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge),

• % 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor),

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge)

• Devlet koruması altında olan öğrenciler (Devlet koruması altında olduklarına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge veya Mahkeme Kararı)

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

• Bakanlık tarafından yurtlarda barınmada öncelikli olacak milli sporcu belgesine sahip sporculara ilişkin belirlenen kriterleri taşıyanlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

• Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat eden veya emekliye ayrılanların çocukları (Valilikten alınacak belge)

2. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor). Bakanlık tarafından doğrulanamadığı takdirde yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde,

3. 18 yaşından küçükler için Veli/Vasi İzin Belgesi doldurularak yurtta kalmaya başladıkları tarihte, yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

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