Haberler Haberler Jüpiter Retrosuna Hazır mıyız? | Jüpiter retrosu hangi burcu nasıl etkileyecek?

Jüpiter Retrosuna Hazır mıyız? | Jüpiter retrosu hangi burcu nasıl etkileyecek?

Jüpiter, 4 Eylül tarihinde Boğa burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve 31 Aralık’ta ise retro sona erecek. Jüpiter gezegeni şans, bolluk ve bereket, hak, hukuk, adalet gibi konuları temsil eder. Peki Jüpiter retrosu burçları nasıl etkileyecke? Hangi burç Jüpiter retrosundan hangi burç nasıl etkilenecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:30
Jüpiter Retrosuna Hazır mıyız? | Jüpiter retrosu hangi burcu nasıl etkileyecek?

Jüpiter Boğa burcunda retroda iken parasal konularda ve yatırımlarda risk alma konusunda dikkatli olmalısınız. Bu dönemde daha fazla yeme eğiliminde olabilirsiniz. Beslenme alışkanlıklarınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem olabilir. Jüpiter retrosunda hakkedişlerinizi alabilirsiniz.

KOÇ

Maddi konularda dikkatli olmanız gereken bir dönem. Harcamalarınızı gözden geçirebilirsiniz. Özgüveninizi yeniden yapılandırma konusunda çalışabilirsiniz. Ummadığınız kaynaklardan gelirler elde edebilirsiniz.

BOĞA

Bu dönemde kendinize odaklanabilirsiniz. İmajınızla ilgili değişiklikler yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Hem içsel hem de dış görünüşle alakalı kendinize döneceğiniz bir zaman dilimi.

İKİZLER

Geçmişle alakalı takılı kaldığınız konuların üstesinden gelmek için uygun bir dönem. Daha içe dönük, arka planda kalmayı isteyeceğiniz bir süreç olabilir. Bu dönemde dedikodulara dikkat. Sizinle ilgili dedikodular ve gizli düşmanlıklar da önünüze düşebilir. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Kendinize koyduğunuz sınırları fark edebilir ve üstesinden gelebilirsiniz.

YENGEÇ

Arkadaşlarınızla bir araya geleceğiniz, geleceğe dair planlar yapmak isteyeceğiniz bir dönem olabilir. Yine de retro var iken adımlarınızı sağlam atmakta fayda var. Bu dönemde vereceğiniz kararlar pişmanlık getirebilir. Arkadaş gruplarınızla aranızda sorunlar çıkabilir, dikkat.

ASLAN

Jüpiter gezegeni statü ve kariyer evinizde retro yapıyor. Kariyer, terfi, ün konularında gelişmeler ya da sıkıntılı süreçler yaşayabilirsiniz. Patronlarınızla gerginlik yaşamamaya özen gösterin.

BAŞAK

Seyahatler ve eğitimler gündeminizde olabilir. Bu konularda kaçırdığınız fırsatlar tekrar gündeme gelebilir.

TERAZİ

Bu dönemde borç vermemeye dikkat edin ve yatırımlarınızı kontrol altında tutun. Finansal açıdan aşırılıklardan kaçının.

AKREP

Ortaklıklar, evlilik ve sözleşmelerle ilgili gündemleriniz olabilir. Bu konularla ilgili sorunlarınız var ise düzeltmek için fırsatlar meydana gelebilir.

YAY

Jüpiter gezegeni iş hayatı, gündelik hayat ve sağlık evinizde geri harekette. İş hayatında aşırılıklara dikkat edin. Sağlık konularında da dikkatli olmanızda fayda var.

OĞLAK

Aşk, sanat, hamilelik, hobiler ve çocuklarla ilgili gündemleriniz olabilir. Bu dönemde bu konularla alakalı haritanıza göre olumlu ya da olumsuz olaylar yaşamanız mümkün.

KOVA

Kökler, aile yaşantısı, taşınmaz mallar, miraslar ile ilgili gündemleriniz olabilir. Aile bağlarınızı geliştirmek için uygun bir zaman. Aile ilişkilerinde bir takım sıkıntılar da söz konusu olabilir.

BALIK

Kardeşler, iletişim, internet, medya, kısa yolculuklar, bilgi toplama konularında gelişmeler yaşamanız mümkün. Bu dönemde çevrenizle kurduğunuz iletişimde dikkatli olmanızda fayda var.

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