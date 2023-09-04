İOKBS PUAN HESAPLAMA 2023 | MEB Bursluluk Sınavı kaç net kaç puan? İOKBS 30, 40, 50, 60, 70, 80 net kaç puan?

İOKBS PUAN HESAPLAMA 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı'nca her yıl ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere uygulanan bursluluk sınavında başarılı olan adaylar, aylık olarak burs ödemesi almaya hak kazanıyor. 5. sınıftan başlayıp 11. sınıf öğrencilerine kadar verilen burs için düzenlenen sınav, bu yıl 3 Eylül'de gerçekleştirilecek. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrenciler için 30 bin kişilik kadro ayrılırken toplam 100 bin öğrenciye burs ödemesi yapılacak. Peki MEB Bursluluk Sınavı kaç net kaç puan? İOKBS 30, 40, 50, 60, 70, 80 net kaç puan? İşte İOKBS puan hesaplama...

İOKBS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Bursluluk sınavında her dersin soru katsayısı farklıdır. Ayrıca sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Bu nedenle net bir puan hesaplaması yapabilmek mümkün değildir. Ancak derslere ve net sayılarına göre, geçtiğimiz senenin puanları baz alınarak bir hsaplama yapılabilir. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır. Yani 3 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sınavda sorular 4 seçenekli olup, kitapçıklar A ve B grubu şeklinde ayrılmaktadır.

MEB BURSLULUK SINAVI KAÇ NET KAÇ PUAN?

5. SINIF İOKBS 30-40-50-60-70-80 NET KAÇ PUAN?

Bursluluk sınavında her dersin soru katsayısı farklıdır. Bu nedenle puan hesaplaması esnasında standart sapma uygulanmakta ve öğrencilerin aldığı puanlar değişebilmektedir. Ancak sınavda 30 net yapan bir öğrencinin alacağı ortalama puan ortalama 290-300 civarındadır. Diğer net sayılarına göre puanlar ise şöyle hesaplanabilir:

30 NET: 290-300

40 NET: 320-330

50 NET: 350-360

60 NET: 380-390

70 NET: 410-420

80 NET: 440-450

6. SINIF İOKBS 30-40-50-60-70-80 NET KAÇ PUAN?

Bursluluk sınavında her dersin soru katsayısı farklıdır. Bu nedenle puan hesaplaması esnasında standart sapma uygulanmakta ve öğrencilerin aldığı puanlar değişebilmektedir. Ancak sınavda 30 net yapan bir öğrencinin alacağı ortalama puan ortalama 300-310 civarındadır.

30 NET: 300-310

40 NET: 330-340

50 NET: 360-370

60 NET: 385-395

70 NET: 410-420

80 NET: 440-450

7. SINIF İOKBS 30-40-50-60-70-80 NET KAÇ PUAN?

Bursluluk sınavında her dersin soru katsayısı farklıdır. Bu nedenle puan hesaplaması esnasında standart sapma uygulanmakta ve öğrencilerin aldığı puanlar değişebilmektedir. Ancak sınavda 30 net yapan bir öğrencinin alacağı ortalama puan ortalama 290-300 civarındadır.

30 NET: 290-30 0

40 NET: 320-330

50 NET: 350-360

60 NET: 380-390

70 NET: 410-420

80 NET: 440-450

8. SINIF İOKBS 30-40-50-60-70-80 NET KAÇ PUAN?

Bursluluk sınavında her dersin soru katsayısı farklıdır. Bu nedenle puan hesaplaması esnasında standart sapma uygulanmakta ve öğrencilerin aldığı puanlar değişebilmektedir. Ancak sınavda 30 net yapan bir öğrencinin alacağı ortalama puan ortalama 290-300 civarındadır.

30 NET: 310-320

40 NET: 340-350

50 NET: 360-370

60 NET: 390-400

70 NET: 415-422

80 NET: 440-450

9. SINIF İOKBS 30-40-50-60-70-80 NET KAÇ PUAN?

Bursluluk sınavında her dersin soru katsayısı farklıdır. Bu nedenle puan hesaplaması esnasında standart sapma uygulanmakta ve öğrencilerin aldığı puanlar değişebilmektedir. Ancak sınavda 30 net yapan bir öğrencinin alacağı ortalama puan ortalama 295-305 civarındadır.

30 NET: 295-305

40 NET: 325-335

50 NET: 350-360

60 NET: 380-390

70 NET: 415-425

80 NET: 440-450

10. SINIF İOKBS 30-40-50-60-70-80 NET KAÇ PUAN?

Bursluluk sınavında her dersin soru katsayısı farklıdır. Bu nedenle puan hesaplaması esnasında standart sapma uygulanmakta ve öğrencilerin aldığı puanlar değişebilmektedir. Ancak sınavda 30 net yapan bir öğrencinin alacağı ortalama puan ortalama 295-305 civarındadır.

30 NET: 285-295

40 NET: 315-325

50 NET: 345-355

60 NET: 375-385

70 NET: 405-415

80 NET: 435-445

11. SINIF İOKBS 30-40-50-60-70-80 NET KAÇ PUAN?

Bursluluk sınavında her dersin soru katsayısı farklıdır. Bu nedenle puan hesaplaması esnasında standart sapma uygulanmakta ve öğrencilerin aldığı puanlar değişebilmektedir. Ancak sınavda 30 net yapan bir öğrencinin alacağı ortalama puan ortalama 280-290 civarındadır.

30 NET: 280-290

40 NET: 310-320

50 NET: 340-350

60 NET: 370-380

70 NET: 405-415

80 NET: 435-445

NOT: Puan hesaplamaları, 2022 yılının net sayıları baz alınarak yapılmakta olup ders, konu çeşitliliği ve net sayılarına göre değişmektedir. HEsaplamalar 'diğer kontenjan' ile yapılmıştır.

MEB adayların puan hesaplamasını şu şekilde gerçekleştirmektedir:

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2023 16

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.