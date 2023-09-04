Haberler Haberler İOKBS BURSU NE KADAR 2023-2024? | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS burs ücreti kaç TL?

İOKBS BURSU NE KADAR 2023-2024? | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS burs ücreti kaç TL?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, İlkoöğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) başarılı olan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine verilen bursun miktarı merak ediliyor. Bu yıl 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen sınav hakkında, öğrenci ve velileri tarafından arama motorlarında sorgulanan 'İOKBS bursu ne kadar 203-2024? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS burs ücreti kaç TL?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 12:10
İOKBS BURSU NE KADAR 2023-2024? | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS burs ücreti kaç TL?

Milli Eğitim Baknalığı, başarılı öğrenciler için her yıl uyguladığı seviye tespit sınavı ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerine burs imkanı sunmaya devam ediyor. 2023 yılında 3 Eylül'de yapılan sınavda, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerde yaşayan depremzede öğrenciler için 30 bin kontenjan ayrıldı. Toplamda 100 bin öğrenciye verilecek bursun miktarı ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte detaylar...

İOKBS BURSU NE KADAR 2023-2024?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın İOKBS sınavında başarılı olan öğrencilere verdiği burs ücreti, öğrencinin öğrenim gördüğü düzeye göre değişiklik göstermiyor. Öğrenci kaçıncı sınıfta olursa olsun aynı miktarda verilen burs tutarına en son 2023 yılının Ocak ayında zam geldi. Buna göre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar için İOKBS burs ücreti 863 TL olarak belirlendi.

5. SINIF İOKBS BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

İOKBS sınavında başarılı olan 5. sınıf öğrencileri için yapılacak burs ödemesinin tutarı 863 TL'dir.

6. SINIF İOKBS BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

İOKBS sınavında başarılı olan 6. sınıf öğrencileri için yapılacak burs ödemesinin tutarı 863 TL'dir.

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7. SINIF İOKBS BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

İOKBS sınavında başarılı olan 7. sınıf öğrencileri için yapılacak burs ödemesinin tutarı 863 TL'dir.

8. SINIF İOKBS BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

İOKBS sınavında başarılı olan 8. sınıf öğrencileri için yapılacak burs ödemesinin tutarı 863 TL'dir.

9. SINIF İOKBS BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

İOKBS sınavında başarılı olan 9. sınıf öğrencileri için yapılacak burs ödemesinin tutarı 863 TL'dir.

10. SINIF İOKBS BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

İOKBS sınavında başarılı olan 10. sınıf öğrencileri için yapılacak burs ödemesinin tutarı 863 TL'dir.

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11. SINIF İOKBS BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

İOKBS sınavında başarılı olan 11. sınıf öğrencileri için yapılacak burs ödemesinin tutarı 863 TL'dir.

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